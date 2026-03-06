|
06. marca 2026
Slovensko reaguje na situáciu v Maskate, na letisko vyslalo konzulárno-krízový tím – VIDEO
Slovensko vyslalo do Maskatu šesťčlenný konzulárno-krízový tím. Ten bude asistovať na aktuálne exponovanom letisku pri realizácii evakuačných letov a komunikácii s miestnymi bezpečnostnými zložkami. Informovalo ...
6.3.2026 (SITA.sk) - Slovensko vyslalo do Maskatu šesťčlenný konzulárno-krízový tím. Ten bude asistovať na aktuálne exponovanom letisku pri realizácii evakuačných letov a komunikácii s miestnymi bezpečnostnými zložkami. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí, ktoré v tejto súvislosti spolupracovalo s ministerstvom obrany.
„Šesťčlenný tím tvoria dvaja skúsení konzuli rezortu diplomacie a štyria zamestnanci rezortu obrany vrátane psychológa a zdravotnej sestry. SR týmto krokom reaguje na obrovský nápor na letisko v Maskate, ktorého výsledkom bolo zastavenie prijímania niektorých nových letov zo strany handlingových spoločností," uviedlo ministerstvo. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) dodal, že práve v Ománe realizujú najviac repatriačných letov, preto vyslali krízový tím práve tam.
„Tím nám pomôže zabezpečiť organizované a bezproblémové odbavenie našich občanov a rovnako tak nástup repatriantov do lietadla. Vzhľadom na obrovské množstvo ľudí na letisku v Maskate a z toho vyplývajúcu neistotu sa rovnako budú snažiť predchádzať prípadným komplikovaným situáciám medzi občanmi,“ priblížil Blanár a zdôraznil, že členovia krízového tímu budú na letisku asistovať prioritne zraniteľným skupinám osôb - matkám s deťmi, chorým či starším občanom.
Úlohou šesťčlenného tímu bude súčasne komunikácia a koordinácia jednotlivých krokov v evakuačnom procese s miestnymi a imigračnými úradmi či letiskami a leteckými spoločnosťami. Kontakt budú z Ománu udržiavať aj s ústredím ministerstva zahraničných vecí vrátane Medzinárodného operačného krízového centra či letkami rezortov obrany a vnútra.
Rezort diplomacie aj naďalej apeluje, aby sa občania zaevidovali do systému dobrovoľnej registrácie slovenskej diplomacie na i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka.
„Opätovne tiež upozorňujeme, že dobrovoľná registrácia cez webstránku MZVEZ SR alebo aplikáciu Svetobežka ešte neznamená zaradenie na repatriačný let," dodalo ministerstvo.
V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka slovenskej diplomacie je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.
