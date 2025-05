Slovensko a Maroko majú záujem prehĺbiť bilaterálne vzťahy a ekonomické aktivity – FOTO

Slovensko-marocká spolupráca

Rastúci geopolitický význam

Kandidatúra do bezpečnostnej rady

23.5.2025 (SITA.sk) - Slovensko a Maroko majú záujem prehĺbiť bilaterálne politické vzťahy a tiež ekonomické aktivity v oblasti automobilového a obranného priemyslu, obnoviteľných zdrojov a zelených technológií. Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) prijal vo štvrtok v hlavnom meste Maroka Rabat marocký minister zahraničných vecí Nasser Bourita.Partneri podpísali spoločnú deklaráciu a memorandum o politických konzultáciách medzi obomi rezortmi, čím otvorili novú etapu slovensko-marockej spolupráce.„Maroko je už teraz najväčším obchodným partnerom Slovenska v Afrike, náš vzájomný obchod neustále rastie a za minulý rok presiahol viac ako 660 miliónov eur. Tak, ako môže byť Slovensko vstupnou bránou investorov a podnikateľov do Európskej únie, môže byť Maroko bránou pre slovenské firmy a investície do Afriky,“ povedal Blanár a zdôraznil, že s rezortným kolegom sa dohodli na potrebe rozvíjať konkrétne projekty, ktoré majú potenciál pre obe strany.Podpísané spoločné vyhlásenie medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom sa stáva základným rámcom pre zriadenie pravidelných konzultácií medzi ministerstvami zahraničných vecí. Na ich základe budú identifikované oblasti, v ktorých môžu krajiny ďalej spolupracovať.Šéf slovenskej diplomacie rokoval tiež s predsedom marockej Snemovne reprezentantov Rachidom Talbi el-Alamim.S Blanárom pricestoval do Maroka aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) spolu s predstaviteľmi slovenských spoločností pôsobiacich v obrannom sektore. Maroko ako piata najväčšia ekonomika Afriky má pre Slovensko podľa rezortu zahraničia nielen ekonomický, ale aj rastúci geopolitický význam. Slovenská diplomacia preto aktuálne posilňuje svoju zastúpenie na tomto kontinente.„S Marokom zdieľame rovnaké postoje k veľmi citlivým medzinárodným otázkam, v ktorých dôsledne presadzujeme dodržiavanie medzinárodného práva a diplomatické riešenia ako tie najdôležitejšie piliere spoločenstva,“ zdôraznil Blanár a vyzdvihol Maroko za jeho prístup k mieru a bezpečnosti: „V čase, kedy sme svedkami erózie medzinárodného práva, je potrebné vrátiť sa k jeho prísnemu dodržiavaniu a posilneniu úlohy a reformy Organizácie Spojených národov,“ dodal.Slovenská republika a Marocké kráľovstvo vyjadrili vzájomnú podporu kandidatúram do Bezpečnostnej rady OSN , kde sa obe krajiny uchádzajú o pozíciu nestáleho člena na obdobie 2028 – 2029. V otázke Západnej Sahary Slovensko dlhodobo podporuje snahu Organizácie Spojených národov o dosiahnutie spravodlivého mieru prostredníctvom dialógu ako politického riešenia rešpektujúceho relevantné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré bude prijateľné pre obe strany konfliktu.V piatok sa Blanár presunie z hlavného mesta Maroka do Casablancy, ktorá je obchodným centrom tejto krajiny, nazývaným aj Wall Street Afriky, kde navštívi slovenský honorárny konzulát.