Slovensko dobre rozumie odkazu SNP a dôkazom je pomoc Ukrajine, povedal premiér Heger

Svetlý bod v našich dejinách

Odkaz SNP znie teraz omnoho živšie

29.8.2022 (Webnoviny.sk) - Hrdinovia Slovenského národného povstania (SNP) sa postavili proti nacistickému Nemecku, proti prezidentovi Jozefovi Tisovi a proti svojej vláde, ktorá posielala vlastných občanov do koncentračných táborov.V príhovore počas osláv 78. výročia SNP to uviedol premiér Eduard Heger s tým, že toto hrdinstvo a odvaha postaviť sa zlu ukázalo, že sa účastníci nechceli nečinne prizerať krivde.„Uvažujem nad tým, čo bol skutočný motív účastníkov SNP. Bola to ideológia alebo sloboda prameniaca z ich vnútra?“ povedal Heger, ktorý dodal, že aj počas Nežnej revolúcie sme opäť zápasili opäť o svoju slobodu.„Prišli politici, ktorí sa hlásali k SNP, ale z ich skutkov sme videli, že s jeho ideálmi nemali nič spoločné. Mali sme tu aj tých, ktorí v riadení krajiny videli len priestor na rozkrádanie verejného majetku,“ dodal premiér.Podľa neho nemáme hanbu vo svojich dejinách, ale máme svetlý bod, ku ktorému mnohí vzhliadajú s obdivom.„Vy, účastníci SNP, ste proti tyranii postavili ľudskú dôstojnosť, postavili ste proti totalite demokraciu,“ povedal Heger. Podľa neho bojujeme aj dnes, aby zo Slovenska bola vždy demokratická krajina. Heger je zároveň rád, že Slovensko mohlo ukázať, ako dobre rozumie odkazu SNP tým, že pomohlo Ukrajine materiálne a morálne.„Tento rok znie odkaz SNP omnoho živšie. Je to na nás, či dovolíme, aby to vstúpilo do nášho každodenného rozhodovania,“ doplnil premiér.Na záver dodal, že aj dnes sa do slovenskej spoločnosti prediera nový fašizmus a politici, ktorí zneužívajú ťažké postavenie občanov a budujú v nich extrémizmus. „A my dnes opäť musíme bojovať o to, aby fašizmus nikdy nemal priestor v našej spoločnosti,“ uzavrel predseda vlády.