Prezidentka Čaputová povýšila troch veteránov a účastníkov SNP

29.8.2022 (Webnoviny.sk) - Počas osláv 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP) prezidentka SR Zuzana Čaputová povýšila do vojenskej hodnosti troch účastníkov SNP.Do vojenskej hodnosti kapitán prezidentka povýšila nadporučíka vo výslužbe Vladimíra Strmeňa. Do vojenskej hodnosti poručík povýšila rotmajstra Karola Kunu a slobodníka Branislava Tvarožeka.Vojenské hodnosti a dekréty vojnovým veteránom odovzdal minister obrany Jaroslav Naď a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Daniel Zmeko. Vladimír Strmeň v partizánskom štábe v Richtárovej vykonával funkciu spojky hliadky a držiteľa stráže. Karol Kuna slúžil v partizánskej jednotke Stalin a v partizánskej jednotke Jegorov. Branislav Tvarožek spočiatku opravoval prijímače a rádiovysielače pre povstaleckú armádu, neskôr dobrovoľne vstúpil do vysokoškolského strážneho oddielu.