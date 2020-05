Slovensko vyčlení osem miliónov na podporu výskumu, zameriavať sa bude na ochorenie Covid-19

Podpora výskumu súvisiaceho s Covid-19

Výskum a veda dostanú viac pozornosti

27.5.2020 - Na podporu výskumu či vývoja súvisiacich s ochorením Covid-19 vyčlení Slovensko osem miliónov eur. Vyplýva to z návrhu programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov, ktorý dnes schválil vládny kabinet. Projekty by mali trvať maximálne 18 mesiacov a ich podpora je naplánovaná na roky 2020 a 2021.Na každý rok sa vyčlenia štyri milióny eur, pričom jeden projekt môže získať 400-tisíc eur. Materiál prešiel skráteným medzirezortným pripomienkovým konaním od 30. apríla do 7. mája.„Na základe verejnej výzvy agentúry a po schválení vybraných projektov bude žiadateľom poskytovaná účelová finančná podpora,“ uvádza sa v návrhu, ktorý predložil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Prostriedky na organizáciu programu budú zabezpečené v limitoch rozpočtu APVV na roky 2020 a 2021.Predložený materiál približuje, že základným cieľom programu bude podpora výskumu a vývoja súvisiacich s ochorením Covid-19. Môže sem patriť výskum a vývoj liekov, vakcín, ich medziproduktov a liečby ochorenia.Taktiež účinných farmaceutických zložiek a surovín, zdravotníckych pomôcok či nemocničného a zdravotníckeho vybavenia, kam sa radia aj pľúcne ventilátory a ochranné odevy a vybavenia. Patria sem tiež diagnostické nástroje, dezinfekčné prostriedky, ich medziprodukty a chemické suroviny potrebné na ich výrobu či nástroje na zber a spracovanie údajov.APVV bude pri výstupoch a prínosoch sledovať z merateľných ukazovateľov napríklad nové diagnostické a terapeutické postupy, medzinárodnú spoluprácu či nárast počtu nových a inovovaných technológií a zariadení. Taktiež bude sledovať publikačnú činnosť či citácie, zvýšenie počtu inovácií procesov a služieb aj nárast počtu vytvorených biologických materiálov.Štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu a výskum Ľudovít Paulis na tlačovej konferencii na Úrade vlády SR povedal, že podpora vedy a výskumu nebola v predchádzajúcom období prioritizovaná a konkretizovaná. Je preto rád, že bol schválený na vláde program, ktorý podporí projekty naprieč všetkými oblasťami vedy a výskumu.„Schválením tohto programu tu budeme mať štandardný nástroj. Je to znakom toho, že veda a výskum sa dostanú do väčšej pozornosti," povedal Paulis.Keď bude tento program úspešný, tak bude podľa jeho slov najdynamickejší a najflexibelnejší v histórii APVV.„Otestujeme si aj ďalšie možnosti, ako sa dá grantová podpora realizovať. Chceme, aby bola tá podpora transparentnejšia a aby sa dôraz kládol viac na vecné, ako na formálne hodnotenie. Je to cesta k tomu, aby veda výskum hrala čoraz dôležitejšiu úlohu aj v celkovej ekonomickej aktivite na Slovensku," dodal štátny tajomník.