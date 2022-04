Poskytneme Ukrajine stíhačky? Podľa Čaputovej musí byť najprv zabezpečený vzdušný priestor Slovenska

12.4.2022 (Webnoviny.sk) - Pokiaľ ide o úvahy, že by Slovensko poskytlo svoje stíhacie lietadlá Mig-29 Ukrajine, musí byť podľa prezidentky Zuzany Čaputovej zabezpečený vzdušný priestor Slovenska po ich prípadnom odovzdaní. Môže sa tak udiať napríklad v spolupráci so spojencami Slovenska.„V takom prípade je normálne a správne uvažovať v prípade Mig-29 o tomto type pomoci, teda v prípade, ak by o ne ukrajinská strana mala záujem,“ povedala. V otázke systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré na Slovensko doviezli spojenci z Organizácie Severoatlantickej zmluvy skonštatovala, že sú poskytnuté na čas, ktorý bude nevyhnutný a potrebný.„Pokiaľ by išlo o úvahy o kúpe tohto systému, máme zatiaľ dostatok času na to, aby štát urobil smerom ku kúpe tohto systému rozhodnutie,“ zdôraznila. Doplnila, že ide o modernejší systém, ktorý je potrebné mať na ochranu vzdušného priestoru Slovenska.