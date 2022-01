Smer-SD si odmietaním obrannej dohody s USA naháňa politické body, tvrdí Šeliga

Ochranu SR zabezpečuje NATO

Nejasná formulácia dohody

22.1.2022 - Čo by Ukrajinci alebo Gruzínci dnes dali za takú obrannú dohodu, ako má podpísať Slovensko s USA. Strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) do zmluvy „búši“ s cieľom získať marketingové body, hoci sa vyjednávala už za vlády Smeru-SD. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal nezaradený poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí).Podpredseda Smeru-SD a poslanec parlamentu Richard Takáč v relácii povedal, že zmluva s USA je nevýhodná a Slovensko ju nepotrebuje, keďže ochranu v prípade konfliktu zabezpečuje NATO.Súčasťou plnomocenstva na podpis dohody s USA pre vybraného člena vlády bude podľa prezidentky Zuzany Čaputovej interpretačná doložka.V nej sa hovorí o tom, že o pobyte cudzích vojsk rozhoduje Vláda SR a že dohoda vylučuje prítomnosť jadrových, biologických alebo chemických zbraní na Slovensku.Šeliga doložku považuje za nadbytočnú, ale rešpektuje ju. Takáč povedal, že hlava štátu interpretačnou doložkou „potvrdila“, že dohoda nie je v poriadku a sú v nej nezrovnalosti. Doložka je podľa neho nulitná.Šeliga uviedol, že obranná zmluva rozvíja spoluprácu s USA ako s jedným z členov NATO. Poukázal na to, že za bývalej vlády Smeru-SD sa nakúpili americké stíhačky pre slovenskú armádu a že premiéri za Smer-SD si robili fotografie s americkými prezidentmi.Poslanec Takáč namietal, že zmluvu s USA pripravovali zamestnanci ministerstiev, ale „predseda Slovenskej národnej strany a hlavne Robert Fico“ videli riziká zmluvy a na koaličnej rade ju „zarezali“ a na vládu zmluva nešla.