Žilinka skritizoval obrannú dohodu s USA pretože chcel byť v Moskve chválený, myslí si Naď

Proruský Žilinka

Krasnov je na sankčnom zozname

18.1.2022 - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) spája cestu generálneho prokurátora Maroša Žilinku do Moskvy s pripomienkami generálnej prokuratúry k Dohode o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými.Cesta Žilinku na oslavy 300. výročia ruskej prokuratúry prišla zároveň šéfovi rezortu obrany nemiestna a považuje ju za veľkú chybu. Povedal to v relácii Braňo Závodský Naživo v rádiu Expres.„Som o tom absolútne presvedčený, že Maroš Žilinka poslal svoje pripomienky politického charakteru k tejto zmluve kvôli tomu, lebo si pripravoval svoju cestu na stretnutie s človekom, ktorý je na sankčnom zozname EÚ v Moskve. Potreboval tam byť chválený, aký on je úžasne proruský,“ uviedol Naď.Nepovažuje to však zatiaľ za dôvod na disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora.Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v priebehu minulého týždňa zúčastnil na pozvanie Ruskej federácie osláv výročia tamojšej generálnej prokuratúry.Šéfom ruskej prokuratúry je Igor Krasnov, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie. Viacerí koaliční politici sa na jeho cestu a na stretnutie s človekom zo sankčného zoznamu EÚ pozerali kriticky a žiadali voči nemu spustiť disciplinárne konanie.