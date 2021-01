USA: Násilnosti v Kapitole si vyžiadali životy štyroch ľudí

Útok na americké sídlo Kongresu v hlavnom meste Washington si vyžiadal životy štyroch ľudí. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na veliteľa tamojšej polície Roberta Conteeho.





Jeho vyjadrenie prišlo po tom, čo stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa zaútočili v stredu na Kapitol a prinútili kongresmanov prerušiť zasadnutie o potvrdení víťazstva Joea Bidena v prezidentských voľbách.Počas potýčok medzi protestujúcimi a policajtmi v Kongrese policajti postrelili do hrudníka ženu, ktorá neskôr v nemocnici zomrela, povedal Contee. O jej úmrtí už predtým informovali médiá.Niekoľko ľudí utrpelo zranenia. Počas násilností polícia zadržala 52 osôb, 26 z nich zadržala na pôde Kapitolu. Polícia takisto informovala, že v Kapitole zaistila dve bomby – v sídle republikánov aj demokratov.Stovky Trumpových priaznivcov obklopili v stredu budovu Kongresu, strhli barikády pred hlavným vchodom a desiatky z nich vnikli aj dovnútra po tom, ako sa jeho obe komory zišli na zasadnutí s cieľom potvrdiť víťazstvo Trumpovho súpera Joea Bidena v prezidentských voľbách. V chaotickej situácii zasadnutie prerušili a kongresmanov i novinárov evakuovali.O niekoľko hodín neskôr polícia vyhlásila, že bezpečnosť Kapitolu bola opäť zaistená. O polnoci SEČ začal v celom hlavnom meste platiť zákazu nočného vychádzania. Do ulíc vyslali príslušníkov Národnej gardy a federálnej polície.Starostka Washingtonu Muriel Bowserová stanovila zákaz vychádzania od 18:00 miestneho času (štvrtok 0:00 SEČ) do štvrtka 6:00 (12:00 SEČ). Zároveň predĺžila stav núdze v hlavnom meste na nasledujúce dva týždne.