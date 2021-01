Policajt zranený na Kapitole zomrel, náčelník polície odstupuje

Počet ľudí, ktorí zomreli v dôsledku stredajších násilností v komplexe budov Kongresu vo Washingtone, sa zvýšil na päť. Ako v piatok informovala televízia CNN, svojim zraneniam podľahol príslušník polície.





Ako televízia pripomenula, počas potýčok s protestujúcimi policajti v Kongrese postrelili do hrudníka ženu, ktorá neskôr v nemocnici zomrela. Podľa médií ide o bývalú príslušníčku letectva Spojených štátov Ashli Babbittovú z kalifornského mesta San Diego.Smrť ďalších troch ľudí, dvoch mužov a jednej ženy, údajne priamo nesúvisí s nepokojmi: zomreli v bezprostrednom okolí sídla Kongresu v dôsledku akútnych zdravotných problémov.Pod tlakom kritiky za nezvládnutie ochrany sídla zákonodarnej moci a masové zlyhanie polície sa náčelník polície v komplexe Kapitolu s účinnosťou od 16. januára vzdá funkcie. V piatok o tom informovala agentúra AP.Policajný náčelník Steven Sund vo štvrtok uviedol, že so svojimi podriadenými sa pripravovali na demonštráciu za slobodu slova a neočakávali násilný útok.Dodal, že udalosti, aké sa odohrali v stredu na Kapitole, za 30 rokov kariéry v polícii nezažil.Sund oznámil svoju demisiu po tom, čo ho na tento krok vyzvala predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová i ďalší kongresmani.Demokratickí vodcovia piatich parlamentných výborov požiadali Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) o okamžité informovanie o doterajšom vyšetrovaní násilného prieniku demonštrantov do Kapitolu, ktorý okrem obetí na životoch, zranení a materiálnych škôd narušil sa proces potvrdenia výsledkov prezidentských volieb z 3. novembra, vyvolal kritiku na adresu prezidenta USA Donalda Trumpa a naštrbil povesť USA.Zákonodarcovia vo štvrtok vo svojom liste adresovanom riaditeľovi FBI Christopherovi Wrayovi označili tieto nepokoje za teroristický útok, ktorý podnietil Trump a jeho podporovatelia.Demonštranti sa v stredu na Trumpov popud vydali na Capitol Hill, kde zvalili policajné zátarasy okolo areálu, prenikli k budove, na ktorej rozbíjali okná a dvere, a tak sa dostali do kuloárov a sál. Dôsledkom ich násilného konania bolo prerušenie spoločnej schôdze oboch snemovní Kongresu, na ktorom mali potvrdiť víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách z 3. novembra. Po tom, ako sa polícii podarilo obnoviť kontrolu nad objektom, sa poslanci k rokovaniu vrátili a Bidena potvrdili ako víťaza volieb.