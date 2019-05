SNS rešpektuje výsledky volieb, ľutuje, že voliči uverili ĽSNS

Na archívnej snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR Martin Baumann Na archívnej snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) rešpektuje výsledky volieb do europarlamentu. "Je nám ľúto, že voliči národne a vlastenecky cítiaci uverili ĽSNS a ich hlas prepadne," uviedla vládna strana v reakcii na neoficiálne výsledky.Čas podľa SNS ukáže, že predseda ĽSNS Marian Kotleba ublíži slovenskej národnej politike doma aj v zahraničí. "Politika a svet nie sú o polarizácii a extrémizme. Žiaľ, sme svedkami, že sa to deje naľavo aj napravo, čo je zlá správa pre Slovensko do budúcna," napísala v stanovisku SNS.Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov. Parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent.