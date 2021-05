6.5.2021 - Americká spoločnosť SpaceX v stredu úspešne otestovala štart a pristátie svojej futuristickej Starship. Konečne tak absolvovali úspešný testovací let vesmírnej lode, ktorú chce Elon Musk použiť na pristátie astronautov na Mesiaci a tiež vyslanie ľudí na Mars.Predchádzajúce štyri pokusy sa neďaleko Brownsville, na juhovýchodnom cípe Texasu skončili explóziami pred pristátím, počas neho alebo krátko po ňom. Najnovšia verzia vesmírnej lode však úspešne vystúpala viac ako 10 kilometrov nad Mexický záliv, otočila sa, horizontálne klesala a napokon sa včas na pristátie opäť otočila do vertikálnej polohy. Malý požiar, ktorý po pristátí vypukol v spodnej časti 50-metrovej rakety, sa podarilo rýchlo uhasiť.Let trval šesť minút a uskutočnil sa na 60. výročie prvého letu Američana do kozmu, ktorý 5. mája 1961 absolvoval Alan Shepard.







Zdroj: Webnoviny.sk - SpaceX úspešne otestovala štart a pristátie lode Starship, na palube však vypukol požiar (video)



