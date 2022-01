Špecializovaný súd prepustil podnikateľa Norberta Bödöra na slobodu, prokurátor podal sťažnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.1.2022 - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku prepustil obvineného Norberta Bödöra zo zadržania na slobodu.Povedal to po pojednávaní pre média jeho právny zástupca Marek Para. Dôvodom je napríklad aj prekročenie lehôt.Hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjaková doplnila, že rozhodnutie súdu nie je právoplatné, nakoľko prokurátor proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR 20. januára 2022.Kudjaková vysvetlila, že sudca okrem iného konštatoval, že väzobné stíhanie obvineného v trestnej veci, v ktorej je stíhaný pre prečin a v ktorej boli zistené prieťahy, by predstavoval neoprávnený a neprípustný zásah do ústavou garantovaného práva na osobnú slobodu, keďže navrhované väzobné stíhanie by malo nasledovať bezprostredne po výkone väzby obvineného v inej zbiehajúcej trestnej veci, ktorá trvala vyše 19 mesiacov.