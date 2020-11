Špeciálna prokuratúra po zadržaní Kováčika nestagnovala, Bíró hovoril aj o záhadných spisoch

Nie všetky nájdené spisy boli "živé"

Vedenie nestagnovalo

27.11.2020 (Webnoviny.sk) - Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika je tragédiou nielen pre Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) , ale pre prokuratúru ako takú a pre všetkých prokurátorov. V pléne Národnej rady SR (NR SR) to uviedol zástupca špeciálneho prokurátora Alexander Bíró Dodal, že polícia po zadržaní Dušana K. prehľadala jeho kanceláriu. Spolu s vedením prokuratúry prešiel spisy, ktoré tam našli. Tvrdí, že medializované informácie o nájdených záhadných spisoch boli trochu zavádzajúce, nie všetky boli totiž „živé", našli sa aj staršie ukončené veci.Tie mali byť podľa Biróa dávno uložené v spisovni. Doplnil, že našli aj spisy týkajúce sa podaní, v ktorých sa ešte nezačalo konať.Biró bol v parlamente predložiť správu o činnosti špeciálnej prokuratúry za rok 2019. Na margo dokumentu povedal, že ho pripravil on s ďalšími riaditeľmi odborov a oddelení. Dušan K. ho podľa jeho slov len odobril. Poslanci NR SR správu 94 hlasmi odmietli.Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga Za ľudí ) sa Biróa pýtal, v akom personálnom stave je špeciálna prokuratúra. Podľa zástupcu špeciálneho prokurátora po udalostiach vedenie nestagnovalo.V súvislosti s výzvou Dušanovi K. na prehodnotenie jeho ďalšieho zotrvania vo funkcii podotkol, že zo začiatku nemali k dispozícii spis a nepoznali presné dôvody jeho stíhania. Preto presadzoval neunáhlený postup, a to aj vzhľadom na prezumpciu neviny.Na otázku Ondreja Dostála (klub SaS), ako prokurátori vnímajú prezumpciu neviny, Biró odpovedal, že prokurátori ju vnímajú vo vzťahu k trestnému zákonu, teda kým niekto nie je právoplatne odsúdený, pozerá sa naňho ako na nevinného. Alojz Baránik (SaS) uviedol, že tragédiou je to, čo sa dialo na ÚŠP, nielen to, že kauzy „vyplávali na povrch". Zdôraznil, že ÚŠP dokážu zrušiť jediným zákonom.