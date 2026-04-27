 24hod.sk    Z domova

27. apríla 2026

Súdny spor Mojsejovej pokračuje, kauza daňového podvodu sa ťahá už viac než desaťročie


Obžalovaní podľa prokuratúry v roku 2007 nafingovali kúpu tlačiarenského stroja a chceli pripraviť štát o viac ako 500-tisíc eur.



27.4.2026 (SITA.sk) - Obžalovaní podľa prokuratúry v roku 2007 nafingovali kúpu tlačiarenského stroja a chceli pripraviť štát o viac ako 500-tisíc eur.


Kauza podnikateľky Eleonóry Kabrheľovej, v minulosti Mojsejovej, ktorá sa týka podvodu a neoprávneného odpočtu DPH v súvislosti s kúpou tlačiarenského stroja, ešte stále nebola na prvostupňovom súde ukončená. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Mestského súdu Bratislava I, podľa ktorého je na 7. júla vo veci vytýčený termín hlavného pojednávania.

Prípad súd pritom prejednáva od roku 2014. Podnikateľka čelí spolu s Dušanom K., Marekom K., Marošom M., Petrou M. a Donaldom D. obžalobe v prípade údajného podvodu za viac ako 20 miliónov slovenských korún (664-tisíc eur) a neoprávneného odpočtu DPH.

Podľa prokuratúry obžalovaní podvodným spôsobom pomocou falošnej dokumentácie banskobystrickej firmy vylákali ešte v roku 2007 od bratislavskej faktoringovej spoločnosti viac ako 20 miliónov slovenských korún.

V druhom prípade obžaloba píše o daňovom trestnom čine, konkrétne o neoprávnených odpočtoch DPH, tiež prostredníctvom banskobystrickej firmy. Obžalovaní podľa prokuratúry v roku 2007 nafingovali kúpu tlačiarenského stroja a chceli pripraviť štát o viac ako 500-tisíc eur.


Zdroj: SITA.sk - Súdny spor Mojsejovej pokračuje, kauza daňového podvodu sa ťahá už viac než desaťročie © SITA Všetky práva vyhradené.

