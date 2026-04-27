|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 27.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jaroslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. apríla 2026
Súdny spor Mojsejovej pokračuje, kauza daňového podvodu sa ťahá už viac než desaťročie
Tagy: Daňový podvod DPH Podvod Súdy
Obžalovaní podľa prokuratúry v roku 2007 nafingovali kúpu tlačiarenského stroja a chceli pripraviť štát o viac ako 500-tisíc eur. Kauza podnikateľky
Zdieľať
27.4.2026 (SITA.sk) - Obžalovaní podľa prokuratúry v roku 2007 nafingovali kúpu tlačiarenského stroja a chceli pripraviť štát o viac ako 500-tisíc eur.
Kauza podnikateľky Eleonóry Kabrheľovej, v minulosti Mojsejovej, ktorá sa týka podvodu a neoprávneného odpočtu DPH v súvislosti s kúpou tlačiarenského stroja, ešte stále nebola na prvostupňovom súde ukončená. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Mestského súdu Bratislava I, podľa ktorého je na 7. júla vo veci vytýčený termín hlavného pojednávania.
Prípad súd pritom prejednáva od roku 2014. Podnikateľka čelí spolu s Dušanom K., Marekom K., Marošom M., Petrou M. a Donaldom D. obžalobe v prípade údajného podvodu za viac ako 20 miliónov slovenských korún (664-tisíc eur) a neoprávneného odpočtu DPH.
Podľa prokuratúry obžalovaní podvodným spôsobom pomocou falošnej dokumentácie banskobystrickej firmy vylákali ešte v roku 2007 od bratislavskej faktoringovej spoločnosti viac ako 20 miliónov slovenských korún.
V druhom prípade obžaloba píše o daňovom trestnom čine, konkrétne o neoprávnených odpočtoch DPH, tiež prostredníctvom banskobystrickej firmy. Obžalovaní podľa prokuratúry v roku 2007 nafingovali kúpu tlačiarenského stroja a chceli pripraviť štát o viac ako 500-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Súdny spor Mojsejovej pokračuje, kauza daňového podvodu sa ťahá už viac než desaťročie © SITA Všetky práva vyhradené.
