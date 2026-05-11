11. mája 2026

Spoločnosti Rheinmetall a Deutsche Telekom chcú vyvinúť obranný štít proti dronom a sabotážam


Tagy: Drony Nemecký priemysel Protidronová ochrana

Projekt má chrániť letiská, prístavy, elektrárne či vojenské objekty pred rastúcimi bezpečnostnými hrozbami v Európe.



11.5.2026 (SITA.sk) - Projekt má chrániť letiská, prístavy, elektrárne či vojenské objekty pred rastúcimi bezpečnostnými hrozbami v Európe.

Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall a telekomunikačný operátor Deutsche Telekom v pondelok oznámili, že plánujú spoločne vyvinúť „obranný štít“ na ochranu pred dronmi a sabotážami.


Nemecko a ďalšie európske krajiny v posledných rokoch zaznamenali rastúci počet podozrivých sabotážnych incidentov a narušení vzdušného priestoru neidentifikovanými dronmi. Z mnohých prípadov je podozrievané Rusko.



Kritická infraštruktúra


Spoločnosti uviedli, že cieľom projektu je ochrana kritickej infraštruktúry vrátane letísk, elektrární, prístavov či vojenských zariadení.


Systém má kombinovať kybernetickú ochranu, bezpečné komunikačné siete a fyzickú ochranu objektov.


„Hrozba, ktorú predstavujú drony, je vo veľkej miere digitálna. Efektívna obrana preto vyžaduje kombináciu senzorov, obranných systémov a bezpečných komunikačných sietí,“ povedal generálny riaditeľ Rheinmetallu Armin Papperger.



Podrobnosti sú tajné


Firmy zatiaľ nezverejnili podrobnosti spolupráce. Deutsche Telekom však už od roku 2017 spolupracuje s nemeckými úradmi na ochrane pred dronmi a podieľal sa aj na odhaľovaní nelegálnych letov počas futbalových majstrovstiev Európy v roku 2024.


Rheinmetall medzitým výrazne rastie vďaka zvyšovaniu obranných výdavkov európskych krajín po ruskej invázii na Ukrajinu.




