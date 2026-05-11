Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Politológ prekvapený z odročenia kauzy Očistec: Je to pokračovanie situácie, ktorá traumatizuje politickú scénu. Nie je to dobré pre jednu ani druhú stranu
Súdne pojednávanie v kauze Očistec sa v pondelok skončilo skôr ako sa vôbec začalo. Špecializovaný trestný súd ...
Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici v pondelok odročil proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018.
Dôvodom na odročenie bol procesný návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorá sa týka obžalovaného expolicajta Romana S. Prelínajú sa a ak by to súd nespojil, muselo by sa dokazovanie vykonávať dvakrát. Ako reagoval prokurátor, nevníma to ako obštrukciu, podľa neho to priebeh konania nijako nenaruší. Označil to za účelné. Proces bude pokračovať 1. júna.
Gašpar verí v objasnenie kauzy
Do súdnej siene sa v pondelok dostavili všetci desiati obžalovaní, medzi nimi nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, ktorý v rokoch 2012 až 2018 zastával post prezidenta Policajného zboru, či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.
Obžaloba ich viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z podplácania, prijímania úplatku či zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo podnikateľa Norberta Bödöra. Viacerí obžalovaní vinu už viackrát verejne odmietli a proces označili za politicky motivovaný.
Gašpar ešte pred začiatkom procesu pre médiá zdôraznil, že očakáva zákonný, spravodlivý proces. „Dlhodobo hovorím, že budem rád, keď sa táto kauza konečne celá objasní a čím skôr,“ reagoval obžalovaný s tým, že ak na to príde, bude vypovedať.
Reakcia opozície
Na správu o odročení ostro sledovanej kauzy Očistec zareagovali na sociálnej sieti aj opozičné strany. „Keďže Kováčik a Gašpar sú úplne zjavne nevinní, robia všetko pre to, aby sa ich súd naťahoval čo najdlhšie,“ okomentovala odročenie súdu strana Sloboda a Solidarita.
„Tu nejde o cukríky, ale o najväčšie zločiny a spreneverenie sa spravodlivosti. Podľa obžaloby Tibor Gašpar ako policajný prezident umožnil za éry Smeru zneužívať policajný zbor na politické ciele Smeru a policajti za “ututlávanie” prípadov potom boli uplácaní. Na vrchu celej zločineckej skupine mal stáť oligarcha Bödör,“ napísal na sociálnej sieti bývalý minister vnútra Roman Mikulec (Hnutie Slovensko).
„Dnes sa títo ľudia a ďalší z ich skupiny tvária ako najčistejší z najčistejších. Ja im neverím ani nos medzi očami. Vy? Nateraz pojednávanie v kauze Očistec odročili minimálne do 1. júna 2026,“ kritizoval Mikulec ďalej.
Mimoparlamentná strana Demokrati zašla ešte ďalej, a požaduje odchod Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu. „Štát sa nedá očistiť, kým mu v parlamente šéfujú ľudia z kauzy Očistec. Chceme odchod Tibora Gašpara zo stoličky podpredsedu Národnej rady SR,“ napísal na sociálnej sieti predseda Demokratov Jaroslav Naď.
Traumatizujúca udalosť
Na názor ohľadom odročenia kauzy Očistec sme sa pýtali aj politológa Tomáša Koziaka.
„Je to určite prekvapivá záležitosť,“ hovorí odborník v úvode. „Z toho politického hľadiska je to len pokračovanie situácie, ktorá traumatizuje celú slovenskú politickú scénu. V každom prípade to nie je úplne dobré ani pre jednu ani pre druhú stranu, ale ani pre celú spoločnosť,“ poznamenal ďalej.
„Pri tak závažnej veci, o ktorej kauza Očistec je, spoločnosť tie odpovede potrebuje, pretože sa to dotýka samých špičiek slovenskej politickej scény a slovenskej vlády a zároveň špičkových predstaviteľov vládnej strany,“ zdôraznil na záver Koziak.
Zdroj: SITA.sk - Politológ prekvapený z odročenia kauzy Očistec: Je to pokračovanie situácie, ktorá traumatizuje politickú scénu. Nie je to dobré pre jednu ani druhú stranu © SITA Všetky práva vyhradené.
