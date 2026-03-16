|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 16.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boleslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Najväčšie lyžiarske preteky detí sa blížia. Jedenásty ročník BILLA Žampa Cup prinesie do Tatier zábavu aj svetové hviezdy
Tagy: Billa Žampa Cup Lyžovanie PR Preteky
Zdieľať
Keď bratia Žampovci zorganizovali v roku 2014 v Tatrách prvý ročník detských lyžiarskych pretekov, netušili, že odštartovali novú éru. Dnes je podujatie BILLA Žampa Cup vrcholom sezóny a súťažia na ňom stovky detí, ktoré predvádzajú svoj športový talent a schopnosti. Preteky postupne prekročili hranice Slovenska a počas zimy sa konajú aj v Česku, Poľsku a Rakúsku, kde taktiež žnú popularitu.
"Veľmi nás teší, že sa za tie roky stalo z nášho nápadu podujatie, na ktoré mladí pretekári čakajú aj celú sezónu. Je to pre nich príležitosť, ako môžu naplno ukázať, čo v nich je a stretnúť sa s rovnako ambicióznymi rovesníkmi. BILLA Žampa Cup je pre mnohé deti odrazovým mostíkom a začiatkom ich lyžiarskej kariéry. Ktovie, niektorí malí športovci raz možno zvíťazia aj vo svetových súťažiach," povedal lyžiar Andreas Žampa, organizátor pretekov.
Mottom podujatia je, že preteky sú pre všetkých a všetkým dostupné. Účasť na nich je preto celkom zdarma, bez štartovného. Tento rok sa obľúbená akcia bude konať počas víkendu 28. a 29. marca, a to tradične na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.
Preteky na snehu a svetové mená
Na svahu BILLA Žampa Cupu bude dominovať paralelný slalom, v ktorom si pretekári a pretekárky od osem do 16 rokov zmerajú sily jeden proti jednému. Prihlásených je doteraz už 700 detí. "Keďže celkové zázemie podujatia rozširujeme o viacero LED obrazoviek, v centre diania budú všetci návštevníci. Deti môžu už na štarte sledovať svojich kamarátov a zároveň budú vedieť, čo sa deje na trati," hovorí Andreas Žampa.
Okrem toho je pripravená kategória Hobby race, určená pre rekreačných lyžiarov, či Skills race, teda jazda plná prekážok a zábavy. Každý účastník dostane štartovací balíček a tí najlepší zabojujú o medaily a hodnotné ceny.
Počas podujatia sa deti a ich rodičia stretnú so svojimi lyžiarskymi idolmi. Na BILLA Žampa Cup sa prídu pozrieť viaceré hviezdy Svetového pohára, vrátane úspešného českého lyžiara Jana Zabystřana. Ďalšie známe mená budú organizátori zverejňovať postupne. Súčasťou akcie bude aj tento rok súťaž slovenských osobností a influencerov, ktorí v sobotu popoludní predvedú svoje schopnosti na lyžiach.
Kvalitne strávený čas s BILLA
BILLA Žampa Cup prinesie rozmanitý sprievodný program, v ktorom si to svoje nájde každý návštevník. Paralympionici na svahu opäť dokážu, že lyžovanie je naozaj pre všetkých. Chýbať nebude ani sánkovanie, bohatá tombola či novinka – možnosť vyskúšať si pretekárske lyže.
O dobrú náladu a občerstvenie sa postará BILLA, generálny partner podujatia, s podporou svojho o. z. BILLA ľuďom. V rámci BILLA Pasta Party si návštevníci pochutnajú na cestovinových jedlách, ktoré doplnia energiu deťom aj dospelým. Keďže sa BILLA dlhodobo snaží inšpirovať verejnosť k pohybu a vyváženej strave, postará sa aj o prísun ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov či kvalitných produktov svojich privátnych značiek pre športujúcu mládež.
"Detské preteky BILLA Žampa Cup sú výnimočným podujatím, ktoré podporuje mladé športové talenty a zároveň ukazuje, aké dôležité benefity prináša deťom zdravá súťaživosť a pravidelný pohyb. Podpora aktívneho životného štýlu patrí medzi naše dlhodobé priority, preto nás teší, že popularita BILLA Žampa Cupu z roka na rok rastie. Všetkých srdečne pozývame stráviť posledný marcový víkend na Štrbskom Plese. Príďte si spoločne užiť skvelé športové výkony, autentickú detskú radosť a stretnutia s inšpiratívnymi osobnosťami lyžiarskeho sveta," uviedla Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko a podpredsedníčka predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.
Prihlasovanie pretekárov na BILLA Žampa Cup 2026 prebieha do 25. 3. na webe podujatia: www.zampacup.com.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Najväčšie lyžiarske preteky detí sa blížia. Jedenásty ročník BILLA Žampa Cup prinesie do Tatier zábavu aj svetové hviezdy © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
