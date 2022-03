Štáty Únie by podľa eurokomisie nemali udeľovať zlaté pasy, ruskí oligarchovia by mohli prísť aj o občianstvo

Komisia vyzýva na prísne kontroly

Cyprus svoj program ukončil

28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia v pondelok odporučila členským štátom Európskej únie (EÚ) , aby ukončili ich systémy udeľovania takzvaných zlatých pasov, vďaka ktorým tam môžu bohatí investori získať štátne občianstvo.Zároveň ich vyzvala, aby posúdili, či by ruskí oligarchovia s väzbami na Kremeľ alebo podporujúci vojnu na Ukrajine nemali prísť o občianstvo, ktoré získali na základe takýchto programov. To isté sa týka aj bieloruských občanov.Komisia varovala, že niektorí ruskí a bieloruskí občania, ktorí sú medzi 877 jednotlivcami, na ktorých platia sankcie alebo podporujú ruskú inváziu na Ukrajinu, mohli prostredníctvom zlatých pasov získať občianstvo v EÚ a majú prístup schengenskému priestoru, kde majú k možnosť voľne sa pohybovať.Členské štáty by podľa nej mali zvážiť, či by tieto pasy nemalo takýmto osobám odobrať.Zároveň odporučila, aby okamžite odobrali povolenia na pobyt, ktoré udelili v rámci investorských programov Rusom a Bielorusom, ktorí sú sankcionovaní alebo podporujú vojnu.Komisia tiež vyzvala krajiny EÚ, aby pred vydaním akéhokoľvek povolenia na pobyt pre investorov vykonali prísne kontroly.Podľa Európskeho parlamentu má systémy udeľovania povolenia na pobyt založené na investíciách 12 členských štátov EÚ. Minimálne úrovne investícií sa pohybujú v sumách od 60-tisíc do 1,25 milióna eur.Programy udeľovania občianstva investorom majú v súčasnosti Malta a Bulharsko. Mal ho aj Cyprus, ale ukončil ho v novembri 2020 a spracováva len žiadosti podané pred daným dátumom.