Stoltenberg vylúčil bezletovú zónu nad Ukrajinou, o ktorú opakovane žiada Zelenskyj

16.3.2022 - Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg kategoricky vylúčil, že by aliancia zriadila a kontrolovala bezletovú zónu nad Ukrajinou, aby ju chránila pred ruskými náletmi.O bezletovú zónu opakovane žiada ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj . NATO by podľa Stoltenberga nemalo rozmiestňovať sily na zemi alebo vo vzdušnom priestore nad Ukrajinou, pretože má zodpovednosť zabezpečiť, aby sa vojna nerozšírila za jej hranice.Po stredajšom stretnutí ministrov obrany členských štátov aliancie uznal, že ľudia na Ukrajine trpia, ale „mohlo by to byť ešte horšie, ak NATO podnikne kroky, ktoré by to v skutočnosti zmenili na plnohodnotnú vojnu medzi NATO a Ruskom".Rozhodnutie neposlať na Ukrajinu vzdušné ani pozemné sily je podľa neho „jednotný postoj spojencov v NATO". Agentúra AP pripomína, že v stredu Estónsko vyzvalo partnerov v aliancii, aby zvážili zriadenie bezletovej zóny.