Štrajk autodopravcov ovplyvnil firmy na Slovensku, hrozia výpadky výroby aj strata zákazníkov

29.1.2020 (Webnoviny.sk) -V bratislavskom Volkswagene Slovakia (VW) hrozí pre štrajk autodopravcov aj výpadok výroby. Uvádza sa to v liste, ktorý automobilka adresovala predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu, ako aj štrajkujúcim autodopravcom. Automobilka ich vyzýva, aby čo najskôr urovnali situáciu pri blokácii hraničných priechodov.To totiž podľa listu už spôsobilo a aj spôsobuje VW Slovakia komplikácie, ktoré predstavujú dodatočné neplánované náklady. "Môžu mať dokonca za následok i výpadok výroby,“ píše sa v liste, ktorý zverejnila Únia autodopravcov Slovenska (UNAS).Automobilka dodáva, že celé odvetvie sa aktuálne nachádza v náročnom období a súčasná vypätá situácia na Slovensku týkajúca sa podmienok podnikania v cestnej doprave tomu neprospieva. Podľa Volkswagenu Slovakia je ďalším faktorom, ktorý negatívne ovplyvňuje konkurencieschopnosť Slovenska v medzinárodnom meradle.„Sme presvedčení, že intenzívne spoločné rokovania a hľadanie kompromisu sú tou správnou, schodnou a efektívnou cestou, ako v čo najkratšom čase dospieť k dohode, ktorá bude prijateľná pre obe strany,“ uzatvára list.Podľa najnovších informácií sa kamióny napokon dostali na Slovensko. „V najbližších hodinách kamióny očakávame v Trnave, hneď po vyložení súčiastok bude výroba obnovená v plnom rozsahu,“ informoval agentúru SITA hovorca automobilky Peter Švec.Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia vyrábala počas nočnej zmeny v obmedzenom režime. Dôvodom bol nedostatok súčiastok, približne 50 kamiónov s nimi zostalo pre štrajk dopravcov stáť na hraničných priechodoch z Poľska na Slovensko.Podľa najnovších informácií sa kamióny napokon dostali na Slovensko.„V najbližších hodinách kamióny očakávame v Trnave, hneď po vyložení súčiastok bude výroba obnovená v plnom rozsahu,“ informoval agentúru SITA hovorca automobilky Peter Švec.Pre spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o. (CASS) so sídlom vo Zvolene by viac ako tri dni štrajku autodopravcov boli kritické. Ako agentúru SITA informovala firemná špecialistka pre ľudské vzťahy Iveta Blašková, v takom prípade by firme už chýbali dodávky materiálu do výroby a nastala by potenciálna hrozba zníženia zmien, alebo aj zastavenia niektorých liniek.„Zatiaľ máme skladovú zásobu na tri dni, pričom aj vývozy máme tak pokryté, že zákazník je zabezpečený,“ uviedla Blašková s tým, že niektoré dodávky majú pokryté aj leteckou dopravou.Spoločnosť CASS so sídlom vo Zvolene je súčasťou koncernu Continental. Zameriava sa na výrobu vysoko výkonných brzdových strmeňov pre popredných automobilových výrobcov na celom svete. Závod vo Zvolene začal výrobu vo februári 2006.Spoločnosť U.S Steel Košice (USSK) považuje blokovanie ciest autodopravcami za nebezpečné a v prípade vzniknutej škody chce žiadať náhradu od organizátorov štrajku. Agentúru SITA o tom informoval hovorca USSK Ján Bača.„Ak naše produkty nedorazia podľa objednávky do cieľa hrozí, že sme naše plechy vyrobili, predali, ale načas nedoručili a nakoniec možno stratíme zákazníka. V tom prípade by sme žiadali náhradu vzniknutej škody od organizátorov štrajku,“ uviedol Bača.Ako ďalej dodal, právo na protest by nemalo brániť iným užívať cesty. „Regionálni dopravcovia týmto spôsobom berú ostatných dopravcov a aj výrobcov ako rukojemníkov,“ dodal.Nespokojní autodopravcovia po dvoch týždňoch obnovili v utorok štrajk za splnenie svojich požiadaviek. Trvajú na znížení sadzieb dane z motorových vozidiel o 50 % a na výraznom zvýšení zliav pri platení mýta pre nákladné vozidlá na 18 až 26 percent v závislosti od počtu najazdených kilometrov. Únia autodopravcov Slovenska, ktorá v utorok obnovila protestnú akciu blokovaním viacerých hraničných priechodov a ciest, najnovšie informovala o jej rozšírení v krajských mestách a v blízkosti veľkých spoločností súvisiacich s autodopravou.