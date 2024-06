Strana Smer-SD rešpektuje výsledok eurovolieb a gratuluje Progresívnemu Slovensku, vysiela do Bruselu jasný signál

9.6.2024 - Strana Smer-SD rešpektuje zatiaľ neoficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) a gratuluje Progresívnemu Slovensku (PS) . Rovnako pogratulovala i novozvoleným poslancom. Politický subjekt zdôraznil, že väčšinu v týchto eurovoľbách na Slovensku získali národné a konzervatívne politické sily, čo podľa Smeru vysiela do Bruselu jasný signál.„Občania zadali jasnú objednávku na zmenu politiky Európskej únie (EÚ) , keď pri rekordnej účasti väčšinovo odmietli prístup Únie k vojne na Ukrajine, posielaniu zbraní a progresívnej ideológii v podobe Green Dealu a popierania tradičných hodnôt,“ tvrdí strana Smer-SD.Strana Smer-SD sa tiež poďakovala svojim voličom, ktorí podporili jeho kandidátov historicky najsilnejším výsledkom. Považuje to na potvrdenie mandátu vlády na suverénnu zahraničnú politiku i naplnenie ich predvolebnej výzvy „Za mier!, Za Roberta Fica!, Za Slovensko!“.