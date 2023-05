Stredná Európa sa postavila na stranu Ukrajiny, tvrdí Káčer a ruská agresia odkryla viaceré slabiny

Vojenské vybavenie a pomoc

Závislosť na Rusku

Najprestížnejšie podujatie

5.5.2023 (SITA.sk) - Postoje strednej Európy sa ešte v nedávnej minulosti zdali nejasné, akoby si štáty nechceli zvoliť stranu. Ruská vojna proti Ukrajine to však zmenila.Vyhlásil to poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer , ktorý v piatok vystúpil vo Florencii na politickom diskusnom fóre State of Union.Ako dodal, sú to práve štáty zo strednej Európy, ktoré sa rozhodne postavili na stranu Ukrajiny a poslali jej potrebné vojenské vybavenie, a tiež humanitárnu a politickú pomoc.Káčer opäť pripomenul, že podpora Ukrajiny je v bytostnom záujme Slovenska a tento postoj je jednoznačne proslovenský. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí o tom informovalo v tlačovej správe.Podľa ministra Káčera Ruská agresia proti Ukrajine odkryla viaceré slabiny, napríklad v podobe prílišnej energetickej závislosti na Rusku, ako aj podcenenie škodlivosti kremeľskej propagandy.Káčer tak pri tejto príležitosti upozornil na význam profilovania sa EÚ ako globálneho hráča, ako aj na potrebu ďalšej európskej integrácie."Je to strategický nástroj, ktorý musíme používať. Aj situácia na Ukrajine, kde sa zdanlivo zamrznutý konflikt rozhorel do plnohodnotnej vojny, nech nám slúži ako pripomienka toho, kam môžu veci zájsť, ak sa prestaneme zaujímať o situáciu v našom susedstve," dodal Káčer.Diskusné fórum State of Union sa konalo na pôde Európskeho univerzitného inštitútu a patrí medzi najprestížnejšie podujatia venované zahraničnej politike v Taliansku.Šéf slovenskej diplomacie vystúpil v paneli "Láska k susedovi: Politika strednej Európy a vojna na Ukrajine" spolu so svojím rakúskym rezortným kolegom Alexandrom Schallenbergom.Na okraj konferencie vo Florencii sa minister stretol a rokoval so šéfom švédskej diplomacie Tobiasom Billströmom.