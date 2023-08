Trump po zatknutí strávil vo väzbe dvadsať minút, prepustený bol na kauciu 

Zatknutie bolo rýchle

Volebná prehra

Vykresľuje sa ako obeť

25.8.2023 - Bývalý americký prezident Donald Trump podstúpil formálne zatknutie vo väznici v okrese Fulton v štáte Georgia v súvislosti s obvinením zo zasahovania do výsledkov prezidentských volieb. Ako referuje spravodajský web CNN, následne ho prepustili na kauciu 200-tisíc dolárov.Trump prešiel tradičnou procedúrou zadržania. Bol dočasne zatknutý a zaradený do väzenia v okrese Fulton. Vo väzení exprezidenta USA prehľadali, odfotografovali a odobrali mu odtlačky prstov.Podľa záznamov je Trump vysoký 190,5 centimetra, váži 97,5 kilogramu, má modré oči a blond alebo jahodové blond vlasy.Trump bol vo väzení asi 20 minút, história si ho bude pamätať ako väzňa číslo P01135809. Potom jeho kolóna zamierila na medzinárodné letisko Hartsfield-Jackson v Atlante.Postup zatknutia bol rýchly, keďže Trump a jeho právnici predtým uzavreli s vyšetrovateľmi dohodu o preventívnom opatrení vo forme osobného záväzku.Súhlasil so spomenutou kauciou vo výške 200-tisíc dolárov. Podmienky prepustenia počítajú najmä s tým, že Trump môže zostať na slobode až do súdneho procesu, ak sa nebude pokúšať vyhrážať svedkom alebo zastrašovať ich.Trumpa a 18 jeho spojencov minulý týždeň v Georgii obvinili z plánovania nezákonného zvrátenia jeho volebnej prehry v štáte v roku 2020. Je to už štvrté trestné konanie proti nemu a druhé v tomto mesiaci, ktoré uvádza, že sa pokúsil zvrátiť výsledky volieb.Trump opakovane odmieta akékoľvek pochybenie a obvinenia označuje za politicky motivované. Často sa tiež odvoláva na to, že je jediným bývalým prezidentom, ktorý čelí obvineniam z trestných činov.Na týchto témach stavia svoju kampaň a zhromažďuje finančné prostriedky, pričom sa vykresľuje ako obeť demokratických prokurátorov.V súčasnosti vedie v republikánskom súboji o post straníckeho kandidáta do Bieleho domu, ktorý v prezidentských voľbách v roku 2024 vyzve demokratického kandidáta, pravdepodobne súčasného prezidenta Joea Bidena.Primárky v jednotlivých štátoch, v ktorých si republikánski voliči vyberú nominanta svojej strany, by sa mali začať 15. januára 2024.