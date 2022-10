STREĽBA V CENTRE BRATISLAVY: Hlásia dve obete; páchateľ je na úteku

Streľba v centre Bratislavy si v stredu vyžiadala dvoch mŕtvych. Potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.



"Môžem potvrdiť zásah záchranárov, na mieste sú dve osoby bez známok života, jedna osoba je zranená. Posádka ju ošetrila a transportovala do nemocnice," priblížila hovorkyňa. Doplnila, že viac informácií nateraz nemôže poskytnúť.



Zranenú osobu následne previezli do Nemocnice Staré Mesto. "Môžeme potvrdiť, že vo večerných hodinách sme prijali ženu so strelným poranením dolných končatín. Pacientka sa v tejto chvíli podrobuje potrebnému vyšetreniu," uviedla pre TASR hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.

Bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že v stredu krátko po 19.00 došlo k streľbe na Zámockej ulici. Tragickú streľbu vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA).



Jedna z obyvateliek Zámockej ulice pre TASR priblížila, že počula minimálne sedem výstrelov. Na mieste sú podľa jej slov viaceré policajné autá aj záchranári.









Páchateľ, ktorý mal strieľať v Bratislave na Zámockej ulici, je na úteku



Páchateľ, ktorý mal strieľať na Zámockej ulici, je na úteku. Pre TASR to potvrdili z prostredia polície. Muž má mať na sebe tmavú šiltovku, bundu a modré rifle. Je ozbrojený.



Po páchateľovi pátra v týchto chvíľach aj policajný vrtuľník. TASR to potvrdili z prostredia polície.

Výberová chronológia útokov na verejnosti v SR od roku 2016





27. januára 2016



Po policajnej streľbe v Liskovej v okrese Ružomberok zahynul 45-ročný muž, ktorý na policajtov útočil vojenským nožom.







6. júna 2018



V budove Okresného úradu v Nitre strieľal 65-ročný muž počas prerokúvania priestupku. V miestnosti sa nachádzali dve pracovníčky. Pri streľbe nikto neutrpel zranenie. Muža policajti zadržali a odzbrojili.







31. mája 2019



Na Obchodnej ulici v Bratislave sa strieľalo, pričom záchranári ošetrili tri osoby, vrátane neplnoletého dievčaťa. Tesne pred streľbou bol zranený policajt, na ktorého sa vrhol útočník. Treťou poranenou osobou bolo 15-ročné dievča, ktoré náhodne zasiahla strela pri zásahu.







4. júla 2019



V bratislavskej Petržalke na Znievskej ulici policajti prestrelili pneumatiku taxíka, v ktorom sa nachádzal unikajúci podozrivý z krádeže motocykla. Podozrivý pri zadržaní ohrozoval policajtov nožom.







8. decembra 2019



Polícia zasahovala v podzemnej garáži v mestskej časti Košice-Juh v blízkosti centra mesta, kde útočil agresívny muž ozbrojený nožmi. Zaútočil na zasahujúcich policajtov, ktorí proti nemu použili strelnú zbraň.







11. júna 2020



Pri incidente v Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach zomreli dvaja ľudia. Päť osôb utrpelo zranenie. Páchateľa polícia zneškodnila. Útočníkom bol bývalý žiak školy. Pri incidente zomrel zástupca riaditeľa školy, ktorý sa snažil útočníka s nožom zastaviť.