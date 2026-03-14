Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 14.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matilda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

14. marca 2026

Severná Kórea odpálila sériu rakiet. Juhokórejská armáda hlási približne desať balistických striel


Tagy: Americký prezident Balistická raketa Zahraničie

Severná Kórea v sobotu odpálila približne desať neidentifikovaných balistických rakiet smerom k Japonskému moru. Podľa juhokórejských ozbrojených síl boli strely vypustené z ...



Zdieľať
14.3.2026 (SITA.sk) - Severná Kórea v sobotu odpálila približne desať neidentifikovaných balistických rakiet smerom k Japonskému moru. Podľa juhokórejských ozbrojených síl boli strely vypustené z oblasti Sunan okolo 13:20 miestneho času.


Informáciu potvrdil juhokórejský zbor náčelníkov štábov, podľa ktorého rakety smerovali k moru známemu na Kórejskom polostrove ako Východné more. Štart zároveň zaznamenalo aj ministerstvo obrany Japonska, ktoré uviedlo, že pravdepodobne išlo o balistickú strelu.

K testu došlo len niekoľko dní po tom, čo Pchjongjang varoval pred „hroznými následkami“ spoločných vojenských cvičení Južnej Kórey a Spojených štátov. Manévre s názvom Štít slobody sa začali tento týždeň a zapája sa do nich približne 18-tisíc juhokórejských vojakov.

Napätie na Kórejskom polostrove prichádza aj v čase, keď Washington zvažuje obnovenie rokovaní s Pchjongjangom. Americký prezident Donald Trump podľa juhokórejského premiéra Kim Min-seoka naznačil, že stretnutie so severokórejským lídrom Kim Čong-unom by mohlo byť „dobré“.


Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea odpálila sériu rakiet. Juhokórejská armáda hlási približne desať balistických striel © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Balistická raketa Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súd sa bude zaoberať väzbou čurillovcov, o osude policajtov Čurillu a Ďurku rozhodnú už v pondelok
<< predchádzajúci článok
Štyri z desiatich žien na Slovensku začali podnikať s nulovým kapitálom, okrem peňazí chýbajú aj kontakty

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 