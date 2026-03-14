|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 14.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matilda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. marca 2026
Severná Kórea odpálila sériu rakiet. Juhokórejská armáda hlási približne desať balistických striel
Zdieľať
14.3.2026 (SITA.sk) - Severná Kórea v sobotu odpálila približne desať neidentifikovaných balistických rakiet smerom k Japonskému moru. Podľa juhokórejských ozbrojených síl boli strely vypustené z oblasti Sunan okolo 13:20 miestneho času.
Informáciu potvrdil juhokórejský zbor náčelníkov štábov, podľa ktorého rakety smerovali k moru známemu na Kórejskom polostrove ako Východné more. Štart zároveň zaznamenalo aj ministerstvo obrany Japonska, ktoré uviedlo, že pravdepodobne išlo o balistickú strelu.
K testu došlo len niekoľko dní po tom, čo Pchjongjang varoval pred „hroznými následkami“ spoločných vojenských cvičení Južnej Kórey a Spojených štátov. Manévre s názvom Štít slobody sa začali tento týždeň a zapája sa do nich približne 18-tisíc juhokórejských vojakov.
Napätie na Kórejskom polostrove prichádza aj v čase, keď Washington zvažuje obnovenie rokovaní s Pchjongjangom. Americký prezident Donald Trump podľa juhokórejského premiéra Kim Min-seoka naznačil, že stretnutie so severokórejským lídrom Kim Čong-unom by mohlo byť „dobré“.
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea odpálila sériu rakiet. Juhokórejská armáda hlási približne desať balistických striel © SITA Všetky práva vyhradené.
