Sobota 14.3.2026
Meniny má Matilda
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
14. marca 2026
Súd sa bude zaoberať väzbou čurillovcov, o osude policajtov Čurillu a Ďurku rozhodnú už v pondelok
Krajský súd v Bratislave vytýčil na pondelok 16. marca verejné zasadnutie, na ktorom sa bude zaoberať otázkou väzby pre obvinených policajtov Jána Čurillu a
14.3.2026 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave vytýčil na pondelok 16. marca verejné zasadnutie, na ktorom sa bude zaoberať otázkou väzby pre obvinených policajtov Jána Čurillu a Pavla Ďurku. Sudca pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava I Tomáš Hajduk ešte v piatok 6. marca prepustil dvojicu zo zadržania na slobodu z dôvodu, že návrh na ich väzobné stíhanie bol podaný na nepríslušný súd. Zároveň sudca tiež spochybnil dôvodnosť vzneseného obvinenia. Prokurátor Michal Žeňuch však podal proti rozhodnutiu sťažnosť.
Návrh na väzobné stíhanie policajtov odôvodnil prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave kolúznym dôvodom, teda obavou pred možným ovplyvňovaním svedkov a marením vyšetrovania. Čurilla a Ďurka boli jediní spomedzi siedmich obvinených v kauze Kajúcnik, pre ktorých navrhli väzbu. Zvyšných obvinených, vrátane prokurátora Michala Šúreka, po výsluchu policajná inšpekcia prepustila zo zadržania.
Policajná inšpekcia v rámci akcie Kajúcnik obvinila policajtov Jána Čurillu, Róberta Magulu, Romana Staša, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka, ako aj prokurátora Michala Šúreka. Obvinený je aj Ján Kaľavský, ktorý je právoplatne odsúdený v korupčnej kauze. Magula, Staš a Šúrek sú stíhaní pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a Čurilla, Ďurka, Dunčko a Kaľavský pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a vydieranie.
Obvinenia majú súvisieť prevažne s trestnými konaniami vo veci zločineckej skupiny takáčovcov, na ktorých takzvaní čurillovci v minulosti pracovali. Čiastočne sa však týkajú aj kauzy Očistec. Uznesenie o vznesení obvinení v kauze Kajúcnik má 133 strán a zahŕňa skutky ako údajné falšovanie výpovedí, vydieranie obvinených a využívanie väzby na nátlak.
Zdroj: SITA.sk - Súd sa bude zaoberať väzbou čurillovcov, o osude policajtov Čurillu a Ďurku rozhodnú už v pondelok © SITA Všetky práva vyhradené.
Návrh na väzobné stíhanie policajtov odôvodnil prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave kolúznym dôvodom, teda obavou pred možným ovplyvňovaním svedkov a marením vyšetrovania. Čurilla a Ďurka boli jediní spomedzi siedmich obvinených v kauze Kajúcnik, pre ktorých navrhli väzbu. Zvyšných obvinených, vrátane prokurátora Michala Šúreka, po výsluchu policajná inšpekcia prepustila zo zadržania.
Policajná inšpekcia v rámci akcie Kajúcnik obvinila policajtov Jána Čurillu, Róberta Magulu, Romana Staša, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka, ako aj prokurátora Michala Šúreka. Obvinený je aj Ján Kaľavský, ktorý je právoplatne odsúdený v korupčnej kauze. Magula, Staš a Šúrek sú stíhaní pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a Čurilla, Ďurka, Dunčko a Kaľavský pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a vydieranie.
Obvinenia majú súvisieť prevažne s trestnými konaniami vo veci zločineckej skupiny takáčovcov, na ktorých takzvaní čurillovci v minulosti pracovali. Čiastočne sa však týkajú aj kauzy Očistec. Uznesenie o vznesení obvinení v kauze Kajúcnik má 133 strán a zahŕňa skutky ako údajné falšovanie výpovedí, vydieranie obvinených a využívanie väzby na nátlak.
Zdroj: SITA.sk - Súd sa bude zaoberať väzbou čurillovcov, o osude policajtov Čurillu a Ďurku rozhodnú už v pondelok © SITA Všetky práva vyhradené.
