Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 14.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matilda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

14. marca 2026

Rusko podniklo nočný útok na okolie Kyjeva, drony a rakety si vyžiadali obete aj zranených


Tagy: ruské drony Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Zahraničie

Zdieľať
russia_ukraine_war_68133 1 676x451 14.3.2026 (SITA.sk) -



Ruské drony a rakety zasiahli v noci na sobotu oblasti v okolí ukrajinského hlavného mesta Kyjev. Podľa ukrajinskej polície si útok vyžiadal najmenej štyri obete a desať zranených.

Polícia na sociálnej sieti Telegram uviedla, že ruské sily pokračujú v útokoch na Kyjevskú oblasť. Záchranné zložky zasahovali na viacerých miestach po nočnom bombardovaní.

Šéf vojenskej správy Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk ešte skôr informoval, že región čelil „masívnemu útoku“ dronov a rakiet. Útoky podľa neho zasiahli viaceré lokality v blízkosti hlavného mesta.


Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou trvá už viac než štyri roky a ide o najkrvavejšiu vojnu v Európe od druhej svetovej vojny. Boje si vyžiadali státisíce obetí medzi vojakmi aj civilistami a milióny ľudí museli opustiť svoje domovy.

Snaha o mierové rokovania, ktorú v poslednom období podporovali Spojené štáty americké, sa podľa diplomatov skomplikovala po vypuknutí konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom, ktorý odviedol pozornosť od vojny na Ukrajine.





Zdroj: SITA.sk - Rusko podniklo nočný útok na okolie Kyjeva, drony a rakety si vyžiadali obete aj zranených © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 