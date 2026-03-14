Sobota 14.3.2026
Meniny má Matilda
14. marca 2026
Rusko podniklo nočný útok na okolie Kyjeva, drony a rakety si vyžiadali obete aj zranených
Ruské drony a rakety zasiahli v noci na sobotu oblasti v okolí ukrajinského hlavného mesta Kyjev. Podľa ukrajinskej polície si útok vyžiadal ...
14.3.2026 (SITA.sk) -
Ruské drony a rakety zasiahli v noci na sobotu oblasti v okolí ukrajinského hlavného mesta Kyjev. Podľa ukrajinskej polície si útok vyžiadal najmenej štyri obete a desať zranených.
Polícia na sociálnej sieti Telegram uviedla, že ruské sily pokračujú v útokoch na Kyjevskú oblasť. Záchranné zložky zasahovali na viacerých miestach po nočnom bombardovaní.
Šéf vojenskej správy Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk ešte skôr informoval, že región čelil „masívnemu útoku“ dronov a rakiet. Útoky podľa neho zasiahli viaceré lokality v blízkosti hlavného mesta.
Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou trvá už viac než štyri roky a ide o najkrvavejšiu vojnu v Európe od druhej svetovej vojny. Boje si vyžiadali státisíce obetí medzi vojakmi aj civilistami a milióny ľudí museli opustiť svoje domovy.
Snaha o mierové rokovania, ktorú v poslednom období podporovali Spojené štáty americké, sa podľa diplomatov skomplikovala po vypuknutí konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom, ktorý odviedol pozornosť od vojny na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Rusko podniklo nočný útok na okolie Kyjeva, drony a rakety si vyžiadali obete aj zranených © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
