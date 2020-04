Súd v kauze vraždy Kuciaka (14. deň): Kočner sa vyjadril k telefonátu, v ktorom sa mal údajne vyhrážať

30.4.2020 - Vo štvrtok 30. apríla pokračuje pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho partnerky Martiny Kušnírovej, podnikateľa Petra Molnára a ďalších skutkov.Pre hrozbu šírenia korovanirusu je pojednávanie opätovne v špeciálnom režime, nie je prítomná verejnosť a do pojednávacej miestnosti sú vpustení len zástupcovia vybraných médií.Pojednávalo sa aj v stredu a z obžalovaných bol prítomný iba Marián Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó požiadali o konanie v neprítomnosti. Pred súdom sa čítali listinné dôkazy aj viacero posudkov, niektoré vypracované organizáciou Europol.

Obžalovaný Kočner sa vo štvrtok pred súdom vyjadril, že mu prekáža, že nie je vopred informovaný o dôkazoch, ktoré sa na jednotlivých pojednávaniach budú vykonávať. Tieto informácie by chcel mať rovnako, ako ich majú poškodení, aby sa mohol na pojednávania pripravovať.

Ako príklad uviedol fakt, že otec zavraždeného novinára v stredu 29. apríla médiám avizoval, že na súde sa budú oboznamovať posudky vypracované Europolom. „Mňa by zaujímalo, odkiaľ pán Kuciak túto informáciu má,“ uviedol obžalovaný podnikateľ.

Predsedníčka senátu Ružena Sabová však v tejto súvislosti povedala, že dôkazy sa vykonávajú podľa toho, ako to navrhla prokuratúra a súd poškodených špeciálne neinformuje. Zároveň upozornila procesné strany, aby v záujme zabezpečenia riadneho chodu pojednávania zvážili svoje mediálne vystúpenia.

Reagovala tiež na medializované informácie, že by sa vo štvrtok mal pred súdom čítať obsah komunikácie z aplikácie Threema. Podľa Sabovej však toto súd nemá v pláne.

V stredu 29. apríla sudkyňa kritizovala medializáciu časti posudku z oblasti psychológie a psychiatrie zameraného na Kočnera. V tejto súvislosti zdôraznila, že sa o únik informácií bude zaujímať.

Na pojednávaní sa súd oboznámil s článkami Kuciaka, ktoré sa venovali obžalovanému Kočnerovi. Ten však odmietol, že by články zavraždeného akýmkoľvek spôsobom ohrozovali jeho osobu alebo podnikanie.

Podľa Kočnera sa jeho meno často v Kuciakových článkoch objavovalo len preto, aby mali väčšiu čítanosť a inak sa ho vec netýkala. „Vo všetkých článkoch sa nachádza strašne veľa nepravdivých údajov,“ povedal obžalovaný s tým, že všetky Kuciakove tvrdenia bol schopný vyvrátiť.

„Nikto nemôže veriť tomu, že by som nechal odpraviť Jána Kuciaka a jeho partnerku,“ uviedol Kočner s tým, že len „úplný idiot by nemohol predpokladať, čo by taká vražda vyvolala“. Zavraždenie novinára totiž podľa Kočner v dnešnom svete rezonuje viac ako vražda pápeža. „Je mi úprimne ľúto, čo sa stalo Jánovi Kuciakovi a jeho priateľke,“ vyhlásil.

Právny zástupca Kuciakových rodičov Daniel Lipšic však zdôraznil, že články vykresľujú motív objednávky vraždy Kuciaka. Mariana K. podľa Lipšica motivovala „kombinácia pomsty a strachu z toho, čo ešte Ján Kuciak napíše“.

Právny zástupca Zlatice Kušnírovej, matky zavraždenej Kuciakovej snúbenice, Roman Kvasnica doplnil, že Kuciak svojimi článkami nahrádzal prácu orgánov činných v trestnom konaní a v súvislosti s Kočnerom mali za následok vznik niekoľkých trestných konaní.

Ako dôkaz odznel aj telefonát zavraždeného s obžalovaným Kočnerom. V telefonáte z jesene 2017, ktorý bol reakciou na článok o aktivitách obžalovaného, ten novinárovi povedal, že sa bude zaujímať o neho a jeho rodinu, „hľadať špinu“ a Kuciak preto „prestane písať“.

Podľa obžalovaného však z telefonátu nevyplýva žiadna agresia a on si nemyslí, že by sa po ňom Kuciak cítil ohrozený. Poukázal pritom na výpoveď jednej Kuciakovej kolegyne, podľa ktorej si na tému telefonátu „robili spolu srandu“.

Pokiaľ ide o vyjadrenie, že Kuciak prestane písať, Kočner to prirovnal k situácii, že by mal dôkazy o chirurgovi, ktorý nevie operovať. Ten by potom nutne musel s operovaním skončiť. On sám chcel podľa vlastných slov dokázať Kuciakovi, že nepíše pravdivo, čo by malo za následok poškodenie jeho kariéry. Frázu o hľadaní špiny podľa vlastných slov uviedol „možno v afekte“.

Kočner sa zároveň na pojednávaní pýtal, prečo následné trestné oznámenie Kuciak podal na generálnej prokuratúre a nie na obvodnom oddelení policajného zboru, ktoré takéto veci rieši.

Sám si odpovedal, že motívom bolo, pravdepodobne, vykresliť celú vec zaujímavejšie za účelom medializácie. Dodal, že prokuratúra opakovane rozhodla, že telefonát nebol vyhrážaním.

Podľa právnych zástupcov poškodených však telefonát zapadá do obžalobnej verzie, keďže následne sa spustila lustrácia a sledovanie Kuciaka.

Na pojednávaní boli ako listinné dôkazy predložené dokumenty týkajúce sa splácania vozidiel spoluobžalovanej Aleny Zsuzsovej, pri ktorých obžalovaný Kočner povedal, že nikdy netajil pomoc pri splácaní dvoch áut, ktoré Zsuzsová používala a doplnil, že bol ručiteľom splácania, ale väčšinu splátok zaplatila matka Zsuzsovej. „Nikdy som nespochybnil, že som Alene Zs. a jej dcére pomáhal,“ povedal obžalovaný.

Pred súdom sa tiež vo štvrtok oboznámilo niekoľko listinných dôkazov týkajúcich sa vraždy podnikateľa Petra Molnára z roku 2016. Komunikácie z aplikácie Threema medzi Marianom K. a ďalšími osobami sa dnes pred súdom nečítali. Sú však zahrnuté do dokazovania. To znamená, že sa budú čítať na niektorom z nasledujúcich pojednávaní. Súdny proces v tejto kauze pokračuje 18.mája.

Marček dostal 23 rokov a Andruskó 15

Obžalovaní sú v tomto prípade podnikateľ Marian Kočner, jeho známa Alena Zsuzsová a bývalý policajt Tomáš Szabó. Na samostatné konanie bol v prípade vraždy novinára vyčlenený bývalý vojak Miroslav Marček, ktorý sa priznal, že zastrelil Kuciaka, jeho snúbenicu aj podnikateľa Molnára v roku 2016. Tento obžalovaný bol v pondelok 6. apríla neprávoplatne odsúdený na 23 rokov väzenia.



Účasť na vražde priznal aj Zoltán Andruskó. Po dohode o vine a treste s prokurátorom mu súd uložil trest 15 rokov väzenia. Andruskó od svojho zadržania na jeseň 2018 spolupracoval v kauze vraždy Kuciaka s vyšetrovateľmi. Kuciaka a jeho snúbenicu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Kočnera.