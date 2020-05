Súd v kauze vraždy Kuciaka (15. deň): Prečítali výpoveď Kočnerovho brata, Zsuzsová spochybnila priznanie Marčeka

18.5.2020 - V pondelok a utorok pokračuje na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, podnikateľa Petra Molnára a ďalších skutkov. Na programe pojednávania je viacero úkonov.Vypovedať pred súdom by mali súdni znalci a je možné, že súd pristúpi aj k čítaniu komunikácie obžalovaných z aplikácie Threema. Tú na predošlom pojednávaní súd oficiálne zahrnul do dokazovania.

V rámci výsluchu svedkov mal napríklad vypovedať aj brat obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera, ale nakoniec odmietol pred súdom vypovedať. Tento krok mu zákon umožňuje, keďže je príbuzným obžalovaného.

V prípravnom konaní pred policajným vyšetrovateľom však Ivan Kočner vypovedal. Na návrh obhajoby sa táto výpoveď prečítala pred súdom.

V nej odznelo, že na rodinnej oslave na počesť rodičov obžalovaného v novembri 2012 povedal Marián Kočner bratovi výrok „Jedného novinára treba ‚dať dole‘, potom ešte jedného a bude pokoj.“ Obžalovaný ho v diskusii povedal svojmu bratovi, on však podľa vlastných slov odpovedal, že takto sa veci riešiť nedajú a ďalej sa o tom nebavili.

Vo výpovedi, ktorú urobil svedok v máji 2019, povedal, že naposledy sa s Marianom Kočnerom videli v roku 2013 a aj predtým sa stretávali sporadicky a príležitosti na stretnutia nevyhľadávali, keďže mali rôzne spôsoby života. „Čo sa týka jeho údajnej trestnej činnosti, ja nemám o tom vedomosť a ani sa nezaujímam,“ povedal Ivan Kočner.

Spomenul tiež, že keď v roku 2012 dostal výpoveď z Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), brat sa ho opýtal, či tam chce ostať. „Ak tam chceš ostať, tak zavolám Robovi Ficovi (Smer-SD), ale budeš musieť poslúchať,“ povedal podľa Ivana vtedy Marian.

On však jeho ponuku odmietol. V inom rozhovore mu vraj brat spomínal kauzu Gorila. „Keby som otvoril archív, mnohí by sa čudovali,“ citoval svedok svojho brata. Následne vraj Marianovi navrhol, aby založili investigatívnu televíziu, ktorá by sa tomuto venovala. „Dlho by sme neprežili,“ odpovedal mu brat.

Pred súdom tiež obhajoba čítala rozhovor Ivana Kočnera pre Denník N. Účelom podľa obžalovaného Mariana K. však bolo poukázať na to, že jeho brat je ako svedok nedôveryhodný.

„Hovorí veci, ktoré sa nikdy nestali,“ povedal. Pokiaľ ide o výrok o „daní novinára dole“, je podľa Mariana K. zaujímavé, že jeho brat použil tú istú vetu, ako vo výpovedi povedal Peter Tóth.

„Svedok je ovplyvňovaný médiami,“ povedal na margo svojho brata s tým, že z niekym, s kým sa dlho nebavil, by sa nerozprával o takejto záležitosti. Marian K. tiež spochybnil viaceré tvrdenia svojho brata o ich spoločnom detstve.

Advokátovi Marekovi Parovi, ktorý zastupuje obžalovaného Kočnera, sa nepáčil spôsob, akým orgány činné v trestnom konaní získali dáta z mobilných telefónov obžalovaného. Ako v pondelok Para uviedol, o zabezpečení dát z telefónov totiž rozhodla polícia bez súhlasu súdu.

„Policajný orgán za žiadnych okolností nespĺňa podmienky nezávislého správneho orgánu,“ povedal Para. Z tohto dôvodu by chcel ohľadom celej veci zaslať takzvané prejudiciálne otázky na Súdny dvor Európskej únie, aby sa ten k veci vyjadril. Za účelom zaslania otázok Para navrhol súdu prerušenie aktuálneho konania.

Prejudiciálna otázka je v právnom poriadku definovaná ako otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu. Na jej rozhodnutie však nie je príslušný súd, pred ktorým sa uskutočňuje konkrétne konanie, ale iný orgán, prípadne iný súd.

Prokurátor ani právni zástupcovia poškodených však na takýto krok nevidia dôvod. Senát Špecializovaného trestného súdu sa k Parovmu návrhu zatiaľ nevyjadril.

Na pojednávaní vystúpila aj obžalovaná Alena Zsuzsová, ktorá spochybnila posudok znalkyne z oblasti trasológie (skúmania stôp, pozn. SITA) Jany Vitekovej, ktorá nedokazuje tvrdenie Miroslava Marčeka, že bol na mieste činu a priznal sa k zastreleniu Kuciaka a Kušnírovej.

Viteková v posudku porovnávala zaistené topánky obžalovaných Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa so stopami zaistenými vo Veľkej Mači, kde dvojicu zastrelili. Podľa znalkyne však nie je možné potvrdiť, ale ani vylúčiť zhodu stôp a zaistených dôkazov.

„To znamená, že nie je dôkazná stopa, ktorá by dokazovala prítomnosť Miroslava M. na mieste činu,“ uviedla Zsuzsová. Podľa nej sa navyše na oblečení zavraždeného Kuciaka v oblasti stehna a chrbáta našli stopy, čo naznačuje, že na telo niekto stúpil.

To je podľa obžalovanej tiež v rozpore s tvrdeniami Marčeka. Zsuzsová v pondelok na začiatku pojednávania vyjadrila záujem vyjadriť sa k tvrdeniam obžaloby, pričom doteraz v prípade vypovedať odmietala. Predsedníčka senátu jej však povedala, že priestor na opätovný výsluch obžalovaných bude až po dokončení dokazovania.

Marček dostal 23 rokov a Andruskó 15 Obžalovaní sú v tomto prípade podnikateľ Marian Kočner, jeho známa Alena Zsuzsová a bývalý policajt Tomáš Szabó. Na samostatné konanie bol v prípade vraždy novinára vyčlenený bývalý vojak Miroslav Marček, ktorý sa priznal, že zastrelil Kuciaka, jeho snúbenicu aj podnikateľa Molnára v roku 2016. Tento obžalovaný bol v pondelok 6. apríla neprávoplatne odsúdený na 23 rokov väzenia. Účasť na vražde priznal aj Zoltán Andruskó. Po dohode o vine a treste s prokurátorom mu súd uložil trest 15 rokov väzenia. Andruskó od svojho zadržania na jeseň 2018 spolupracoval v kauze vraždy Kuciaka s vyšetrovateľmi. Kuciaka a jeho snúbenicu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Kočnera.