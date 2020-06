Súd v kauze vraždy Kuciaka (20. deň): Na pojednávaní sú Kočner, Zsuzsová aj Szabó

Marček dostal 23 rokov a Andruskó 15

Obžalovaní sú v tomto prípade podnikateľ Marian Kočner, jeho známa Alena Zsuzsová a bývalý policajt Tomáš Szabó.



Na samostatné konanie bol v prípade vraždy novinára vyčlenený bývalý vojak Miroslav Marček, ktorý sa priznal, že zastrelil Kuciaka, jeho snúbenicu aj podnikateľa Molnára v roku 2016. Tento obžalovaný bol v pondelok 6. apríla neprávoplatne odsúdený na 23 rokov väzenia.



Účasť na vražde priznal aj Zoltán Andruskó. Po dohode o vine a treste s prokurátorom mu súd uložil trest 15 rokov väzenia. Andruskó od svojho zadržania na jeseň 2018 spolupracoval v kauze vraždy Kuciaka s vyšetrovateľmi. Kuciaka a jeho snúbenicu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta.



Kuciak bol investigatívnym novinárom a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Kočnera. Súdny proces v tejto kauze sa začal v januári tohto roku, pričom súd doposiaľ vypočul veľkú časť navrhnutých svedkov. Oboznámil sa tiež s ďalšími dôkazmi, medzi nimi napríklad s komunikáciou obžalovaných Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v aplikácii Threema, telefonátom obžalovaného podnikateľa s neskôr zavraždeným Kuciakom, alebo napríklad s článkami zavraždeného.



29.6.2020 - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v pondelok 29. júna pokračuje pojednávanie v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Na pojednávaní sú prítomní všetci traja obžalovaní - Marian Kočner, Alena Zsuzsová aj Tomáš Szabó.Procesné strany, hlavne obhajoba, ale aj právni zástupcovia poškodených ešte navrhujú vykonať viacero dôkazov. Medzi ne patria napríklad posudky, úradné záznamy, zvukové záznamy a tiež výsluchy svedkov.Daniel Lipšic, právny zástupca rodiny Jána Kuciaka, napríklad navrhol prehratie viacerých videí, ktoré boli objavené v zaistenom telefóne obžalovaného Kočnera. Ten to však na pojednávaní 19. júna označil za narušenie súkromia jeho rodiny.Obhajoba zase avizovala predloženie listiny z dielne Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorá sa má týkať vyšetrovania zločineckej skupiny z južného Slovenska. Tá by údajne mala dokazovať, že policajti ešte pred podaním obžaloby v prípade vraždy pracovali aj s inými verziami ohľadom toho, kto by mal stáť za násilnou smrťou novinára. Väčšinu z doposiaľ vykonaného dokazovania pred súdom tvorili dôkazné návrhy prokuratúry.