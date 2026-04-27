Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
27. apríla 2026
Dopravná nehoda pri Piešťanoch. Zrážka autobusu s osobnými autami si vyžiadala viacero zranených – FOTO
Pri nehode zasahujú všetky záchranné zložky, vrátane vrtuľníka. Na ceste č. II/499 na vjazde do Piešťan z obce Trebatice sa v pondelok
27.4.2026 (SITA.sk) - Pri nehode zasahujú všetky záchranné zložky, vrátane vrtuľníka.
Na ceste č. II/499 na vjazde do Piešťan z obce Trebatice sa v pondelok zrazil autobus s osobnými autami. Zranenia podľa prvých informácií z miesta nehody utrpelo viacero osôb. Na mieste podľa hovorkyne trnavskej krajskej polície Veroniky Dachovej zasahujú všetky záchranné zložky, vrátane vrtuľníka.
Podľa doterajších zistení 48 - ročný vodič autobusu z doposiaľ nezistených príčin narazil do troch stojacich osobných motorových vozidiel. Policajti na mieste skontrolovali viacero osôb v autobuse. Bližšie nešpecifikované zranenia utrpelo 7 ľudí. Prevezení boli do nemocníc v Trnave, Piešťanoch a Trenčíne.
Jednu osobu transportovala vrtuľníková záchranná služba ATE do Trenčína. Podľa hovorkyne ATE Zuzany Hopjakovej išlo o 63-ročnú ženu z osobného auta, ktorá mala vážne zranenia, ale jej stav bol stabilizovaný. Prípad si prevzal poverený príslušník polície.
Presné príčiny a okolnosti vzniku dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Dychové skúšky u všetkých vodičov boli negatívne. Dopravu na mieste riadia policajné hliadky, úsek je prejazdný s obmedzeniami, vodiči musia rátať so zdržaním.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/zrazka-autobusu-s-osobnymi-autami-pri-piestanoch-fotografie/">Zrážka autobusu s osobnými autami pri Piešťanoch (fotografie)
