27. apríla 2026

Dopravná nehoda pri Piešťanoch. Zrážka autobusu s osobnými autami si vyžiadala viacero zranených – FOTO


Na ceste č. II/499 na vjazde do Piešťan z obce Trebatice sa v pondelok zrazil autobus s osobnými autami. Zranenia podľa prvých informácií z miesta nehody utrpelo viacero osôb. Na mieste podľa hovorkyne trnavskej krajskej polície Veroniky Dachovej zasahujú všetky záchranné zložky, vrátane vrtuľníka.



Podľa doterajších zistení 48 - ročný vodič autobusu z doposiaľ nezistených príčin narazil do troch stojacich osobných motorových vozidiel. Policajti na mieste skontrolovali viacero osôb v autobuse. Bližšie nešpecifikované zranenia utrpelo 7 ľudí. Prevezení boli do nemocníc v Trnave, Piešťanoch a Trenčíne.

Jednu osobu transportovala vrtuľníková záchranná služba ATE do Trenčína. Podľa hovorkyne ATE Zuzany Hopjakovej išlo o 63-ročnú ženu z osobného auta, ktorá mala vážne zranenia, ale jej stav bol stabilizovaný. Prípad si prevzal poverený príslušník polície.

Presné príčiny a okolnosti vzniku dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Dychové skúšky u všetkých vodičov boli negatívne. Dopravu na mieste riadia policajné hliadky, úsek je prejazdný s obmedzeniami, vodiči musia rátať so zdržaním.


Zdroj: SITA.sk - Dopravná nehoda pri Piešťanoch. Zrážka autobusu s osobnými autami si vyžiadala viacero zranených – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

