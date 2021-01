Sulík: V celoplošnom testovaní nevidíme žiaden zmysel

V celoplošnom testovaní na území celého Slovenska nevidí SaS zmysel. Naopak, je to podľa predsedu strany Richarda Sulíka mrhanie personálnymi, organizačnými a materiálnymi zdrojmi. Na pondelkovom (11. 1.) zasadnutí vlády sa podľa jeho slov nedohodlo nič konkrétne v súvislosti s celoplošným testovaním. Predbežne SaS súhlasí s plošným testovaním v najzamorenejších okresoch.



"V prvom rade treba povedať, že sa včera na vláde nedohodlo nič konkrétne v súvislosti s celoplošným testovaním. Predbežne súhlasíme s tým, že by bolo plošné testovanie najbližší víkend v najzamorenejších okresoch, ako sme to navrhovali v novembri v našom Semafore zdravia. V celoplošnom testovaní na území celého Slovenska však nevidíme žiaden zmysel, ale, naopak, v ňom vidíme mrhanie personálnymi, organizačnými a materiálnymi zdrojmi," uviedol Sulík v reakcii, ktorú TASR zaslal hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Celoplošné testovanie avizoval premiér Igor Matovič (OĽANO) po pondelkovom rokovaní vlády. Opakovať sa má v okresoch až dovtedy, kým úroveň incidencie neklesne pod 0,5 percenta. Pretestovanie sa má zrealizovať o necelé dva týždne. Samosprávy v najpostihnutejších regiónoch premiér vyzval, aby, pokiaľ majú na to kapacity, uskutočnili testovanie už najbližší víkend. Absolvovanie testu má byť podmienkou na uplatnenie si výnimky zo zákazu vychádzania vrátane cesty do práce či pobytu v prírode.