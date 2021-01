Združenie miest a obcí Slovenska požaduje od vlády celoplošné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19

Nie je čas na paniku

Opora samosprávam a obyvateľom

7.1.2021 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada vládu, aby pripravila ďalšie celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19. V tlačovej správe to uviedol ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák Mnohé mestá a obce podľa neho ZMOS kontaktujú s tým, že v testovaní obyvateľov vidia jeden zo spôsobov, ako aktívne zasiahnuť a minimalizovať riziká súvisiace s nekontrolovateľným šírením nového vírusu.„Podľa ZMOS-u dnes nie je čas na paniku, ale existuje priestor na pokračovanie spolupráce, v rámci ktorej spoločne zvrátime nepriaznivý vývoj,“ uviedol ZMOS v tlačovej správe.Samosprávy majú podľa ZMOS-u skúsenosti s viacerými kolami testovaní. O problémoch, ktoré ich sprevádzali, poskytli štátu spätnú väzbu a informovali aj Ozbrojené sily SR , krízové riadenie na okresnej aj národnej úrovni, Ústredný krízový štáb aj ministerstvá.Združenie preto vidí možnosť riešenia aktuálnej situácie v celoplošnom testovaní, ktoré by po skúsenostiach s minulými celoplošnými testovaniami mohlo byť pripravené lepšie.„ZMOS očakáva urýchlené, jasné a zrozumiteľné usmernenia, v rámci ktorých dokáže spolu so štátom byť oporou samosprávam a jej obyvateľom v mimoriadne náročnej situácii. Od štátu očakávame rozhodnutie o tom, kedy a akým spôsobom bude možné distribuovať, logisticky nastaviť a vďaka zdravotníckemu personálu technicky a organizačne zo strany miest a obcí zabezpečiť testovanie obyvateľov,“ dodalo združenie.Počas doteraz jediného celoslovenského plošného testovania bolo 31. októbra a 1. novembra 2020 otestovaných antigénovými testami 3 625 332 ľudí. Testy vtedy odhalili 38 359 pacientov s pozitívnym výsledkom testu na prítomnosť ochorenia COVID-19.