M. Žilinka dal pokyn na preverenie nákupu antigénových testov

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka dal pokyn na preverenie nákupu jedného milióna antigénových testov značky RaPiGen Správou štátnych hmotných rezerv SR za 3,9 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.





"Generálny prokurátor tak urobil z úradnej povinnosti po tom, ako si dňa 9. januára vypočul v Sobotných dialógoch RTVS vážne tvrdenia predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO) o nekvalite nakúpených testov, ktoré nezachytia nikoho, o 'šmejde', ktorým by netestoval ani psa, oklamaní a hókusoch–pókusoch na 250.000 otestovaných ľuďoch a o tom, čo bude so škodou 3,9 milióna eur," zdôraznila hovorkyňa."Budem sa pýtať kolegu Richarda Sulíka (SaS), čo teraz s tou škodou," povedal sa v Sobotných dialógoch premiér na margo spomínaných testov. "Ľudom sme dali falošný pocit, že nie sú chorí," vyjadril sa Matovič. Za nedostatok testov, viní Matovič práve ministra hospodárstva Sulíka, chce mu preto zobrať kompetenciu nakupovať testy a presunúť ju na iného člena vlády. "Musíme tú kompetenciu ministrovi zobrať, lebo ten by testy nakúpil niekedy až v auguste," poznamenal Matovič.UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.