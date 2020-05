Video: Dvojičky bratia Mrázovci zo Superstar naspievali nový hit. Spojili sa s krásnou speváčkou

Nasledujúci duet čaká teda už len Štěpána, no to neznamená, že bratia nateraz prestanú hudobne spolupracovať. Práve naopak.

Najnovšie prekvapili pesničkou, ktorú naspievali spolu s Dianou Chodžajanovou. Tá rovnako ako Luboš vypadla v SuperVýbere v divadle.

"Bolo to náročné, ale stihli sme to za 13 hodín. Veľká vďaka účinkujúcim aj nahrávajúcim. Máme z toho veľmi dobrý pocit a dúfame, že sa celý tento projekt bude páčiť aj vám," píše Štěpán.

"Tento cover je pre mňa naozaj výnimočný. Nielen, že sú v ňom skvelí speváci a kamaráti Štěpán a Luboš, no tiež moja sestra Aneta, ktorá nás doprevádzala na husliach. Som rada, že sme si urobili originálny cover podľa seba," píše nadšená Diana.

Trojica superstaristov v sprievode viacerých hudobníkov si zaspievali jednu z najznámejších pesničiek 90-tych rokov, hit Backstreet Boys - I Want It That Way. Pozrite si výsledok: