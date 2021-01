Svitko na Rely Dakar vypadol z top 10, Vlčák a Benko sú v polovici štartového poľa

5.1.2021 - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v utorkovej 3. etape na Rely Dakar 2021 v Saudsej Arábii 22. priečku a v celkovom poradí klesol o päť miest na 14. pozíciu.V utorok sa skúsenému Slovákovi, tridsaťosemročnému jazdcovi Slovnaft Rally Teamu, príliš nedarilo, no nešlo to ani doterajším lídrom.Najlepší čas dosiahol Austrálčan Toby Price, ktorý triumfoval s náskokom 1:16 min pred Kevinom Benavidesom z Argentíny, tretí skončil Rakúšan Matthias Walkner (+2:36 min).

Barreda sa prepadol na ôsme miesto

Zapletal so Sýkorom sú na 19. mieste

Po pondelku vedúci muž celkového poradia Španiel Joao Barreda bol v utorok až tridsiaty (+24:49 min) a v klasifikácii sa prepadol až na ôsmu pozíciu (+9:02 min).Doteraz druhý Američan Ricky Brabec ako obhajca prvenstva z vlaňajška skončil v 3. etape devätnásty a priebežne je tesne pred Svitkom na 13. stupienku (+12:15). Svitko v utorok zaostal za Priceom o 18:14 min a celkovo na prvú priečku Američana Skylera Howesa stráca 12:50 min."Mohlo to byť aj lepšie, ale mieša sa to každý deň. Dnes som dával veľký pozor na navigáciu, ale som zatiaľ spokojný. Dnes som si vyskúšal aj ochrannú nafukovaciu vestu, keďže na dunách som padol a nafúklo sa to, po chvíli však pomaly vesta sfúkla. Aspoň mám skúsenosti a dúfa, že už ju nebudem potrebovať," povedal Svitko vo videu na svojom instagrame.Ďalší dvaja slovenskí zástupcovia v kategórii motocyklov v utorok figurovali vo výsledkovej listine v polovici 95-členného štartového poľa - Erik Vlčák obsadil 52. a Martin Benko 47. pozíciu. V celkovej klasifikácii je Vlčák na 61. a Benko na 54. poste.Pretekári absolvovali v utorok v Saudskej Arábii 630 km so štartom aj cieľom vo Wadi ad-Dawasir, dovedna prešli 403 km meraných úsekov.V súťaži automobilov vyhral aj tretiu etapu trojnásobný víťaz Dakaru Katarčan Nasser Al-Attiyah, lídrom hodnotenia však zostal Francúz Stéphane Peterhansel, ktorý má pred katarským jazdcom náskok 5:09 min.Česko-slovenská posádka Miroslav Zapletal - Marek Sýkora aktuálne figuruje na 19. priečke celkového poradia po 20. stupienku v hodnotení utorkovej etapy. V súťaži štvorkoliek je lídrom Čiľan Giovanni Enrico, medzi buginami vedie jeho krajan Francisco López Contardo a v hodnotení kamiónov je prvý Rus Dmitrij Sotnikov.