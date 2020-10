Sulík kritizuje veľkú moc hlavného hygienika, zbankrotujú možno tisícky prevádzkovateľov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.10.2020 - Hlavný hygienik má podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) na Slovensku príliš veľkú moc. Minister tak reagoval na skutočnosť, že vláda nemohla rokovať o zmenách opatrení, ktorými sa na Slovensku obmedzí činnosť reštaurácií a zatvoria sa ďalšie prevádzky."Dnes s prekvapením konštatujem, že je to len slovo hlavného hygienika. Mám veľké pochybnosti, či je správne, aby takúto veľkú moc mal v rukách hlavný hygienik, keďže vláda nesie zodpovednosť za vývoj v krajine," konštatoval Sulík.Minister zároveň kritizoval, že o tom kroku nerokovala koaličná rada. "Považujem toto opatrenie z ekonomického pohľadu za mimoriadne škodlivé. Doženie to do bankrotu stovky, možno tisícky prevádzkovateľov," vyhlásil. Podľa vlastných slov je z takéhoto vývoja veľmi smutný. "Úplne zbytočne si kazíme ekonomiku," myslí si Sulík. Opätovne pritom zopakoval, že zatvárať sa majú prevádzky v ohniskách nákazy.