Matovičova vláda predstavila pomoc pre ľudí, mesačne rozdá 200 miliónov eur. Pozrite si aká bude pomoc

Pomoc pre ľudí, ktorú vláda poskytovala na jar tohto roka pri prvej vlne pandémie, sa zvýši o 50 percent. Na tlačovej besede to povedal premiér Igor Matovič. „Budeme ľuďom doručovať pomoc vo výške 200 miliónov eur mesačne,“ povedal.

Premiér Matovič povedal, že prvú pomoc zvýšia o 50 %. Na tlačovej konferencii sú prítomní ministri Remišová, Heger, Krajniak a Doležal. Nie je tam zástupca strany SaS.

Vláda zavádza tzv. covid príplatok pre všetkých zdravotníckych zamestnancov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorí ochorejú v práci. Bude sa im preplácať PN vo výške približne plnej čistej mzdy. Vláda predstavila ďalší balík s názvom Prvá pomoc+.

Ako sa zvýši prvá pomoc zamestnávateľov, vrátane živnostníkov: žiadať o ňu bude možné od 1. novembra. Kurzarbeit sa zvýši z 880 eur na 1100 eur. Pri poklese tržieb sa pomoc zvýši o 1,5 násobok, najvyššia pomoc stúpne z 540 na 810 eur.

O túto pomoc môže žiadať aj človek v súbehu a od pomoci sa odráta čistý príjem z pracovného pomeru. Pri eseročkách sa pomoc zvýši na 315 eur, povedal minister práce Krajniak (Sme rodina).

Ak niekto prepadol cez sito pomoci, lebo mal nedoplatky na odvodoch, v prípade, že si dohodnú splátkový kalendár a zaplatia prvú splátku, môže v plnej miere pomoc čerpať.

Schéma vládnej prvej pomoci pre kultúru rieši problém so súbehmi zamestnaní. Ľudia, ktorí sú SZČO, zároveň mali iné príjmy a vykážu 80-percentný pokles príjmov, budú môcť žiadať 810 eur. Z tejto sumy sa odpočíta čistá mzda.

Premiér Matovič povedal, že prvú pomoc je možné kombinovať. „Zatvorená reštaurácia na zamestnanca si môže uplatniť 80 % celkovej ceny práce plus 10 % z poklesu tržieb a od Sulíka polovičku nájmu.“

Štátna pomoc pre cestovný ruch by mala byť v objeme 100 miliónov eur. Uviedol to minister dopravy Doležal (nom. Sme rodina). Požiadať o ňu podľa neho môže každý, komu v porovnaní s rokom 2019 klesnú tržby o viac ako 40 %.

Podľa poklesu tržieb následne žiadateľ dostane od 4 % do 10 % tržieb roku 2019.