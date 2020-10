Matovič a Sulík si opäť „skočili do vlasov“, vláda nerozhoduje o zatváraní reštaurácií a prevádzok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.10.2020 - Prijímať opatrenia o zatváraní prevádzok môže len Úrad verejného zdravotníctva SR. Uviedol to v stredu pred rokovaním kabinetu predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) s tým, že vláda do toho nemá čo hovoriť.Premiér tak reagoval na slová ministra hospodárstva Richarda Sulíka ( SaS ), ktorý chce navrhnúť zatvárať reštaurácie, divadlá a kiná iba v tých okresoch, v ktorých sa v spomínaných prevádzkach vyskytlo ohnisko nákazy.„Vláda ani raz za šesť mesiacov neprijala žiadne opatrenia, ktoré sa týkajú hygieny či zatvárania reštaurácií. To je najprv názor pandemickej komisie, potom to ústredný krízový štáb schváli a na základe toho koná hlavný hygienik,“ vysvetlil Matovič.