Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Taiwan by privítal možnosť, aby jeho líder hovoril s Trumpom
Šéf Bieleho domu v piatok novinárom povedal, že sa musí o predaji zbraní porozprávať s mužom, ktorý „vedie Taiwan“. Taiwan by privítal možnosť, aby jeho líder
Taiwan by privítal možnosť, aby jeho líder Laj Čching-te hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po tom, čo Trump takúto možnosť naznačil. Uviedol to v pondelok vysokopostavený taiwanský diplomat.
Taiwan by privítal možnosť, aby jeho líder Laj Čching-te hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po tom, čo Trump takúto možnosť naznačil. Uviedol to v pondelok vysokopostavený taiwanský diplomat.
Zlom v diplomatickej politike
Šéf Bieleho domu v piatok novinárom povedal, že sa musí o predaji zbraní porozprávať s mužom, ktorý „vedie Taiwan“. Predpokladá sa, že mal na mysli prezidenta Laja Čching-teho. Rozhovor medzi Lajom Čching-teom a Trumpom by znamenal zásadný zlom v diplomatickej politike USA a mohol by viesť k roztržke s Čínou, ktorá tvrdí, že Taiwan je súčasťou jej územia. Čínsky prezident počas samitu v Pekingu naliehal na svojho amerického náprotivka, aby nepodporoval Taiwan.
„Rozhodnem sa. Uvidím,“ odpovedal Trump na otázku, či bude pokračovať v predaji zbraní Taiwanu.
Námestník taiwanského ministra zahraničných vecí uviedol, že vláda sa snaží od Spojených štátov získať potvrdenie, či Trump chce hovoriť s Lajom Čching-teom.
„Ak sú ochotní hovoriť s naším prezidentom, myslím si, že by to bola veľmi dobrá a zároveň zriedkavá príležitosť,“ povedal.
Politika dvoch Čín
Trump v roku 2016, krátko po svojom prvom volebnom víťazstve, prijal telefonát od vtedajšej taiwanskej prezidentky, čo nahnevalo Peking. Išlo o prvý telefonát medzi taiwanským lídrom a nastupujúcim alebo úradujúcim prezidentom USA od roku 1979, keď Washington prestal uplatňovať politiku dvoch Čín. Telefonát ohromil diplomatov, svetových lídrov aj expertov na Čínu.
Americký prezident vyvolal v Tchaj-peji obavy po tom, čo naznačil, že predaj zbraní Taiwanu by mohol použiť ako vyjednávací nástroj s Čínou, ktorá sa vyhráža, že ostrov obsadí silou. Spojené štáty sú podľa svojich zákonov povinné poskytovať Taiwanu zbrane na obranu, nie je však jasné, či by americké sily prišli Tchaj-peju na pomoc.
Námestník taiwanského ministra zahraničných vecí povedal, že Trump vyvolal na Taiwane „určité obavy“ a vláda využíva „všetky komunikačné kanály, aby pochopila skutočný význam“ jeho poznámok.
Zdroj: SITA.sk - Taiwan by privítal možnosť, aby jeho líder hovoril s Trumpom © SITA Všetky práva vyhradené.
Historik filmu, režisér z Gazy a trojnásobná víťazka Ji.hlavy — to je porota krátkych filmov na Art Film 2026
PwC: Elektronická fakturácia zjednoduší podnikateľom spracovanie faktúr
