18. mája 2026

Taiwan by privítal možnosť, aby jeho líder hovoril s Trumpom


Tagy: americko-čínske vzťahy Americký prezident napätie medzi Čínou a Taiwanom

18.5.2026 (SITA.sk) - Šéf Bieleho domu v piatok novinárom povedal, že sa musí o predaji zbraní porozprávať s mužom, ktorý „vedie Taiwan".


Taiwan by privítal možnosť, aby jeho líder Laj Čching-te hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po tom, čo Trump takúto možnosť naznačil. Uviedol to v pondelok vysokopostavený taiwanský diplomat.

Zlom v diplomatickej politike


Šéf Bieleho domu v piatok novinárom povedal, že sa musí o predaji zbraní porozprávať s mužom, ktorý „vedie Taiwan“. Predpokladá sa, že mal na mysli prezidenta Laja Čching-teho. Rozhovor medzi Lajom Čching-teom a Trumpom by znamenal zásadný zlom v diplomatickej politike USA a mohol by viesť k roztržke s Čínou, ktorá tvrdí, že Taiwan je súčasťou jej územia. Čínsky prezident počas samitu v Pekingu naliehal na svojho amerického náprotivka, aby nepodporoval Taiwan.

„Rozhodnem sa. Uvidím,“ odpovedal Trump na otázku, či bude pokračovať v predaji zbraní Taiwanu.

Námestník taiwanského ministra zahraničných vecí uviedol, že vláda sa snaží od Spojených štátov získať potvrdenie, či Trump chce hovoriť s Lajom Čching-teom.

„Ak sú ochotní hovoriť s naším prezidentom, myslím si, že by to bola veľmi dobrá a zároveň zriedkavá príležitosť,“ povedal.

Politika dvoch Čín


Trump v roku 2016, krátko po svojom prvom volebnom víťazstve, prijal telefonát od vtedajšej taiwanskej prezidentky, čo nahnevalo Peking. Išlo o prvý telefonát medzi taiwanským lídrom a nastupujúcim alebo úradujúcim prezidentom USA od roku 1979, keď Washington prestal uplatňovať politiku dvoch Čín. Telefonát ohromil diplomatov, svetových lídrov aj expertov na Čínu.

Americký prezident vyvolal v Tchaj-peji obavy po tom, čo naznačil, že predaj zbraní Taiwanu by mohol použiť ako vyjednávací nástroj s Čínou, ktorá sa vyhráža, že ostrov obsadí silou. Spojené štáty sú podľa svojich zákonov povinné poskytovať Taiwanu zbrane na obranu, nie je však jasné, či by americké sily prišli Tchaj-peju na pomoc.

Námestník taiwanského ministra zahraničných vecí povedal, že Trump vyvolal na Taiwane „určité obavy“ a vláda využíva „všetky komunikačné kanály, aby pochopila skutočný význam“ jeho poznámok.


Zdroj: SITA.sk - Taiwan by privítal možnosť, aby jeho líder hovoril s Trumpom © SITA Všetky práva vyhradené.

