|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viola
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
PwC: Elektronická fakturácia zjednoduší podnikateľom spracovanie faktúr
Daňové vykazovanie sa stáva zložitejším a časovo náročnejším. Budúcnosť účtovníctva je v elektronickej fakturácii. Zhodli sa na tom zúčastnení na podujatí PwC o transparentnej budúcnosti ...
Zdieľať
18.5.2026 (SITA.sk) - Daňové vykazovanie sa stáva zložitejším a časovo náročnejším.
Budúcnosť účtovníctva je v elektronickej fakturácii. Zhodli sa na tom zúčastnení na podujatí PwC o transparentnej budúcnosti daní Tax TRUSTparency Summit. Téme pripravenosti na vykazovanie daní dnes a o rok sa venovali odborníčky na dane spoločnosti PwC Dagmar Haklová a Christiana Serugová. "Najväčšími výzvami v tejto oblasti sú v súčasnosti zber dát, zastaraná logika v systémoch a chyby v dátach ešte pred prípravou výkazov a priznaní," približuje problematiku Dagmar Haklová s tým, že až 80 percent času pri príprave daňových priznaní je v praxi venovaných zberu a oprave dát. Jednotný formát faktúr Budúcnosť daňového reportingu a účtovníctva vidia odborníci v elektronickej fakturácii a priebežnom reportingu. Faktúry vystavené po 1. januári budúceho roka budú mať jednotný formát. Podnikateľom, firmám a živnostníkom tento nový spôsob zjednoduší fakturačné procesy. "Automatizované účtovanie elektronických faktúr by malo zabezpečiť nižšiu chybovosť a vďaka nástrojom umelej inteligencie aj automatickú identifikáciu anomálií, nekonzistencií a rizík v dátach. Zároveň verím, že elektronická fakturácia je dobrým nástrojom na zlepšenie transparentnosti podnikateľského prostredia a účinný boj proti daňovým podvodom," dopĺňa Christiana Serugová, partnerka PwC. Elektronická fakturácia by mala tiež prispieť k tomu, aby poctivé firmy prestali doplácať na daňových podvodníkov. "Na druhej strane si uvedomujeme, že si to vyžiada relatívne veľké zmeny v účtovných systémoch a v nastavení interných procesov vo firmách, ako aj vyššie nároky na bezpečnosť dát, jasné dátové štandardy a schvaľovacie pravidlá. Verím však, že tieto kroky skvalitnia podnikateľské prostredie a pomôžu nám vyhnúť sa zavádzaniu ďalších nesystémových opatrení, akým bola napríklad transakčná daň," dodala Christiana Serugová. Tax TRUSTparency Summit
Na podujatí PwC o transparentnej budúcnosti daní Tax TRUSTparency Summit prezentovali predstavitelia Finančnej správy SR Akčný plán boja proti daňovým podvodom. Základným nástrojom na odhaľovanie daňových podvodov je podľa prezidenta finančnej správy Finančného riaditeľstva SR Jozefa Kissa analytický systém kontrolných výkazov DPH. Odbornú verejnosť na podujatí informoval tiež o prísnejších sankciách a intenzívnejšej kontrole všetkých druhov daní. Hostí ubezpečil, že Finančná správa sa snaží nezaťažovať poctivých podnikateľov a kontroly cieli na rizikové subjekty, čo dokazuje pozitívny trend vývoja efektivity daňových kontrol. Zabezpečená sieť Peppol O zmenách, ktoré Slovensko prijíma v súlade s európskou legislatívou, vzdeláva spoločnosť PwC svojich klientov pravidelne. Faktúry budú mať od 1. januára 2027 jednotný štruktúrovaný formát XML. "Jednotný formát umožní automatizované spracovanie faktúr a zníži potrebu manuálneho zadávania údajov. Faktúry budú tiež doručované v reálnom čase, čo urýchli platobný cyklus a zlepší finančné toky," vysvetľuje výhody e-fakturácie Dagmar Haklová. Webinár eFaktúra – Nová povinnosť pre podnikateľov na Slovensku. organizovala spoločnosť PwC pre svojich klientov 5. mája.
"Elektronické faktúry budú prenášané cez zabezpečenú sieť Peppol, ktorá predstavuje štandardnú platformu využívanú v rámci EÚ – napríklad v krajinách, ako Taliansko, Francúzsko či severské štáty, kde je Peppol dlhodobo využívaný v komunikácii medzi firmami aj vo vzťahu k verejnej správe, čo zníži riziko straty údajov či dokumentov a umožní preukázanie doručenia," dodáva Christiana Serugová.
Platitelia DPH budú mať od 1. 1. 2027 povinnosť pri B2B a B2G dodávkach vystavovať faktúry elektronicky vo formáte XML. Podnikatelia si zvolia akreditovaného poskytovateľa doručovacej služby, ktorý zabezpečí technickú kontrolu doručovania, zodpovednosť za bezpečnosť a oznamovanie údajov finančnej správe.
Medzi bežné problémy klientov PwC pri e-fakturácii patrí integrácia s existujúcimi systémami, kompatibilita s fakturačnými systémami a kvalita kmeňových údajov. Práve na spoločných stretnutiach zástupcovia spoločnosti PwC podávajú odborné poradenstvo, vysvetľujú implementáciu a prevedú svojich klientov krok po kroku k bezchybnému zavedeniu e-fakturácie.
Už koncom mája 2026 bude možné zapojiť sa do systému dobrovoľne a elektronické faktúry posielať aj prijímať v sieti Peppol. Zavedenie elektronickej fakturácie je súčasťou európskeho balíka opatrení ViDA, zameraného na modernizáciu systému DPH, zrýchlenie výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, ako aj zjednotenie pravidiel v rámci EÚ.
Sieť PwC pomáha budovať dôveru v spoločnosť a prispieva k riešeniu dôležitých globálnych výziev. Naše kancelárie v 136 krajinách sveta s vyše 364 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - PwC: Elektronická fakturácia zjednoduší podnikateľom spracovanie faktúr © SITA Všetky práva vyhradené.
Budúcnosť účtovníctva je v elektronickej fakturácii. Zhodli sa na tom zúčastnení na podujatí PwC o transparentnej budúcnosti daní Tax TRUSTparency Summit. Téme pripravenosti na vykazovanie daní dnes a o rok sa venovali odborníčky na dane spoločnosti PwC Dagmar Haklová a Christiana Serugová. "Najväčšími výzvami v tejto oblasti sú v súčasnosti zber dát, zastaraná logika v systémoch a chyby v dátach ešte pred prípravou výkazov a priznaní," približuje problematiku Dagmar Haklová s tým, že až 80 percent času pri príprave daňových priznaní je v praxi venovaných zberu a oprave dát. Jednotný formát faktúr Budúcnosť daňového reportingu a účtovníctva vidia odborníci v elektronickej fakturácii a priebežnom reportingu. Faktúry vystavené po 1. januári budúceho roka budú mať jednotný formát. Podnikateľom, firmám a živnostníkom tento nový spôsob zjednoduší fakturačné procesy. "Automatizované účtovanie elektronických faktúr by malo zabezpečiť nižšiu chybovosť a vďaka nástrojom umelej inteligencie aj automatickú identifikáciu anomálií, nekonzistencií a rizík v dátach. Zároveň verím, že elektronická fakturácia je dobrým nástrojom na zlepšenie transparentnosti podnikateľského prostredia a účinný boj proti daňovým podvodom," dopĺňa Christiana Serugová, partnerka PwC. Elektronická fakturácia by mala tiež prispieť k tomu, aby poctivé firmy prestali doplácať na daňových podvodníkov. "Na druhej strane si uvedomujeme, že si to vyžiada relatívne veľké zmeny v účtovných systémoch a v nastavení interných procesov vo firmách, ako aj vyššie nároky na bezpečnosť dát, jasné dátové štandardy a schvaľovacie pravidlá. Verím však, že tieto kroky skvalitnia podnikateľské prostredie a pomôžu nám vyhnúť sa zavádzaniu ďalších nesystémových opatrení, akým bola napríklad transakčná daň," dodala Christiana Serugová. Tax TRUSTparency Summit
Na podujatí PwC o transparentnej budúcnosti daní Tax TRUSTparency Summit prezentovali predstavitelia Finančnej správy SR Akčný plán boja proti daňovým podvodom. Základným nástrojom na odhaľovanie daňových podvodov je podľa prezidenta finančnej správy Finančného riaditeľstva SR Jozefa Kissa analytický systém kontrolných výkazov DPH. Odbornú verejnosť na podujatí informoval tiež o prísnejších sankciách a intenzívnejšej kontrole všetkých druhov daní. Hostí ubezpečil, že Finančná správa sa snaží nezaťažovať poctivých podnikateľov a kontroly cieli na rizikové subjekty, čo dokazuje pozitívny trend vývoja efektivity daňových kontrol. Zabezpečená sieť Peppol O zmenách, ktoré Slovensko prijíma v súlade s európskou legislatívou, vzdeláva spoločnosť PwC svojich klientov pravidelne. Faktúry budú mať od 1. januára 2027 jednotný štruktúrovaný formát XML. "Jednotný formát umožní automatizované spracovanie faktúr a zníži potrebu manuálneho zadávania údajov. Faktúry budú tiež doručované v reálnom čase, čo urýchli platobný cyklus a zlepší finančné toky," vysvetľuje výhody e-fakturácie Dagmar Haklová. Webinár eFaktúra – Nová povinnosť pre podnikateľov na Slovensku. organizovala spoločnosť PwC pre svojich klientov 5. mája.
"Elektronické faktúry budú prenášané cez zabezpečenú sieť Peppol, ktorá predstavuje štandardnú platformu využívanú v rámci EÚ – napríklad v krajinách, ako Taliansko, Francúzsko či severské štáty, kde je Peppol dlhodobo využívaný v komunikácii medzi firmami aj vo vzťahu k verejnej správe, čo zníži riziko straty údajov či dokumentov a umožní preukázanie doručenia," dodáva Christiana Serugová.
Dobrovoľne od mája
Platitelia DPH budú mať od 1. 1. 2027 povinnosť pri B2B a B2G dodávkach vystavovať faktúry elektronicky vo formáte XML. Podnikatelia si zvolia akreditovaného poskytovateľa doručovacej služby, ktorý zabezpečí technickú kontrolu doručovania, zodpovednosť za bezpečnosť a oznamovanie údajov finančnej správe.
Medzi bežné problémy klientov PwC pri e-fakturácii patrí integrácia s existujúcimi systémami, kompatibilita s fakturačnými systémami a kvalita kmeňových údajov. Práve na spoločných stretnutiach zástupcovia spoločnosti PwC podávajú odborné poradenstvo, vysvetľujú implementáciu a prevedú svojich klientov krok po kroku k bezchybnému zavedeniu e-fakturácie.
Už koncom mája 2026 bude možné zapojiť sa do systému dobrovoľne a elektronické faktúry posielať aj prijímať v sieti Peppol. Zavedenie elektronickej fakturácie je súčasťou európskeho balíka opatrení ViDA, zameraného na modernizáciu systému DPH, zrýchlenie výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, ako aj zjednotenie pravidiel v rámci EÚ.
O PwC
Sieť PwC pomáha budovať dôveru v spoločnosť a prispieva k riešeniu dôležitých globálnych výziev. Naše kancelárie v 136 krajinách sveta s vyše 364 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - PwC: Elektronická fakturácia zjednoduší podnikateľom spracovanie faktúr © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Taiwan by privítal možnosť, aby jeho líder hovoril s Trumpom
Taiwan by privítal možnosť, aby jeho líder hovoril s Trumpom
<< predchádzajúci článok
Viazanosť na 24 mesiacov už prestáva byť v móde. Čo sa oplatí viac?
Viazanosť na 24 mesiacov už prestáva byť v móde. Čo sa oplatí viac?