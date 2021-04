Tajné služby musia po udalostiach v Česku podniknúť kroky na zvýšenie bezpečnosti Slovenska, tvrdí KDH

Bezpečnosť je rozhodujúca

Česko vyhostilo 18 ruských diplomatov

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ak sa potvrdia medializované informácie o výbuchu skladu v Českej republike, ide o obrovský zásah do suverenity iného štátu a je nevyhnutné, aby Slovenská informačná služba (SIS) Vojenské spravodajstvo podnikli v spolupráci so spojencami konkrétne kroky na zvýšenie bezpečnosti Slovenska a jeho občanov.Vo svojom vyhlásení to konštatuje predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský . Ten zároveň zdôraznil, že ČR je pre Slovensko historicky najdôležitejší partner a jeho bezpečnosť priamo súvisí s našou.„Bezpečnosť je v tomto prípade rozhodujúca, domnienky či zahraničnopolitické sympatie respektíve antipatie sú bezpredmetné,” povedal Majerský. Dodal, že aj tieto udalosti jasne ukazujú, že Slovensko potrebuje urýchlene a bez pochybností obsadiť miesto riaditeľa SIS.Český premiér Andrej Babiš spolu s ministrom vnútra a dočasným ministrom zahraničia ČR Janom Hamáčkom na mimoriadnej tlačovej konferencii v sobotu 17. apríla oznámili vyhostenie 18 ruských diplomatov.Identifikovali ich totiž ako pracovníkov ruských tajných služieb. Podľa Babiša a Hamáčka existuje podozrenie, že sa Rusko podieľalo na výbuchu muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014, pri ktorom zomreli dvaja ľudia. Rusko v reakcii oznámilo, že vyhostí 20 zamestnancov českého veľvyslanectva v Moskve.