 24hod.sk    Ekonomika

23. apríla 2026

Takáčova novela katastrálneho zákona v parlamente neprešla, za návrh hlasovala len polovica poslancov – VIDEO


Tagy: Kataster nehnuteľností Novela zákona

Novelu katastrálneho zákona kritizovali opozičné strany, ktoré poukazovali na to, že v prípade jej prijatia hrozí riziko utajovania majetkov zo strany politikov.



23.4.2026 (SITA.sk) - Novelu katastrálneho zákona kritizovali opozičné strany, ktoré poukazovali na to, že v prípade jej prijatia hrozí riziko utajovania majetkov zo strany politikov.


Vládny návrh novely zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam - Katastrálny zákon v parlamente neprešiel.

Poslanci NR SR ho vo štvrtok neposunuli do druhého čítania. Za návrh hlasovalo iba 73 zo 146 prítomných poslancov. Novelu katastrálneho zákona kritizovali opozičné strany, ktoré poukazovali na to, že v prípade jej prijatia hrozí riziko utajovania majetkov zo strany politikov.




Cieľom novely, ktorú predložil minister pôdohospodárstva Richard Takáč, malo byť zvýšenie ochrany osobných údajov v katastri nehnuteľností. Na základe nej by bol prístup k niektorým údajom v katastri podmienený povinnou autentifikáciou a overením totožnosti.



Takáč označil novelu za štandard a uviedol, že obdobné pravidlá platia aj v iných krajinách EÚ. Opoziční poslanci naopak tvrdia, že novela zavádza viacero reštriktívnych opatrení, ktoré zasiahnu do práva verejnosti kontrolovať verejných funkcionárov.




Zdroj: SITA.sk - Takáčova novela katastrálneho zákona v parlamente neprešla, za návrh hlasovala len polovica poslancov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Združenie sudcov kritizuje nečinnosť voči útokom na sudkyňu Záleskú, Súdna rada prišla s jasným stanoviskom
<< predchádzajúci článok
Smer chce podať trestné oznámenie na Ódora. Musí vysvetliť, odkiaľ mal údajné informácie o privážaní migrantov

