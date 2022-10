Takto budú prebiehať voľby 2022. Kedy prídu prvé výsledky?

V sobotňajších (29. 10.) spojených samosprávnych voľbách sa ako prvé budú rátať a sumarizovať hlasy, ktorými si voliči vyberali predsedov a poslancov samosprávnych krajov. Šéfov samospráv i poslancov zastupiteľstiev budú voliť v 2926 obciach SR. Na pondelkovej tlačovej konferencii to oznámili predstavitelia Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



Predseda ŠÚ SR Peter Peťko upozornil, že nadchádzajúce voľby sú jedinečné nielen súbežným spracovaním dvoch samostatných volieb z minulosti, ale aj tým, že sumarizácia výsledkov sa bude realizovať výlučne elektronicky prostredníctvom Integrovaného volebného informačného systému (IVIS) a rovnako i tým, že v priebehu spracovania výsledkov príde k zmene času.



"Neoficiálne výsledky začneme zverejňovať priebežne hneď po zatvorení volebných miestností, predpokladám, že tie prvé by mali byť známe o 20.30 h. Aktualizované budú v 30-minútových intervaloch," uviedol šéf ŠÚ SR. Uistil, že prípadné technické problémy, ale aj možné hekerské útoky by spracovanie výsledkov nemali narušiť. "V každom prípade máme pre prípad potreby prichystaný bezpečnostný projekt," uistil. Dodal, že ŠÚ SR vykonal pred voľbami tri skúšky systému, pričom tú tretiu realizuje v týchto dňoch.

Po zrátaní hlasov v krajských voľbách sa začnú v okrskoch spočítavať výsledky v komunálnych voľbách miest a obcí. Výsledky komunálnych volieb budú zverejnené jednorazovo za celú obec, mesto alebo mestskú časť. "V prípade výsledkov v Bratislave a Košiciach budú priebežne zverejňovať výsledky vo voľbách primátora v jednotlivých okrskoch," dodal vedúci oddelenia volieb ŠÚ SR Jozef Brinda. Predstavitelia ŠÚ odhadujú, že prípade hladkého priebehu by okolo polnoci mohli byť zrátané hlasy v 80 percentách samospráv, celkové neoficiálne výsledky za kraje by mohli známe okolo jednej po polnoci, upozornili však, že ide o odhad.



Poukázali tiež na to, že vzhľadom na zmenu času bude pri spracovaní sobotňajších spojených samosprávnych volieb na 70 minút zastavené prijímanie zápisníc z volebných okrskov v systéme Integrovaného volebného informačného systému (IVIS). Spracovanie výsledkov v rámci okrskových volebných komisií bude prebiehať bez obmedzenia. "Dôvodom je, aby sme sa vyhli chybovosti," vysvetlil Peťko.



Na 2915 postov starostov a primátorov kandiduje v sobotňajších komunálnych voľbách takmer 6800 kandidátov. Na ôsmich predsedov samosprávnych krajov je 76 kandidátov. Približne na 21.000 poslaneckých mandátov v mestách a obciach je približne 43.000 kandidátov. Na 419 mandátov krajských poslancov sa uchádza približne 3000 kandidátov.



Voliť budú obyvatelia v 2926 obciach. Zriadených je 6010 volebných okrskov. "Spracovanie výsledkov bude na 94 pracoviskách zabezpečovať 850 pracovníkov ŠÚ, pokryjú prácu 164 sumarizačných útvarov," uviedli zástupcovia ŠÚ.

Najväčší počet výsledkov z 1003 volebných okrskov budú musieť spracovať v Prešovskom kraji, takmer 1000 (presne 918) v Banskobystrickom kraji. Naopak, zápisnice z najmenšieho počtu okrskov (527) sa budú zbierať v Trnavskom kraji.



Priebežné aj definitívne výsledky volieb budú zverejnené na webstránke www.volbysr.sk. Oficiálne výsledky budú známe až po tom, ako ich odobrí štátna volebná komisia. "Predpokladáme, že by to malo byť v nedeľu 30. októbra," dodal Peťko.



Spojené voľby sa budú konať v sobotu 29. októbra. Hlasovať sa môže len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si voliči budú vyberať starostov, respektíve primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.



V komunálnych voľbách budú hlasovať v 2921 obciach a mestách





Sobotňajšie (29. 10.) komunálne voľby sa uskutočnia v 2921 mestách, mestských častiach a obciach Slovenska. Volebné miestnosti sa síce otvoria aj v ďalších piatich obciach, no v tých neevidujú žiadnych kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, voliči tak tam budú hlasovať len v krajských voľbách. Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



V 2921 obciach, v ktorých sa bude hlasovať v komunálnych voľbách, sa voľba starostu skutoční len v 2915 z nich. "Zvyšných šesť obcí neeviduje ani jedného kandidáta na starostu, preto voliči budú hlasovať len za poslancov obecných zastupiteľstiev," uviedla hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová. "V 25 obciach kandiduje nižší počet kandidátov na miesto poslanca, ako je počet mandátov," dodala.

Hovorkyňa ŠÚ SR ďalej upozornila, že výsledky budú zverejňované len jednorazovo za celé mesto, mestskú časť alebo obec po sčítaní všetkých volebných okrskov. Po častiach a jednotlivých okrskoch budú zverejňované len priebežné výsledky volieb primátora Bratislavy a Košíc.



Takmer jedna pätina z vyše 6000 volebných okrskov (1153) sa týka desiatich samospráv, sú to všetky krajské mestá s výnimkou Trnavy, mesto Martin a dve bratislavské mestské časti s najväčším počtom obyvateľov, Petržalka a Ružinov.