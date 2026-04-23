 24hod.sk    Tlačové správy

Tesco rozširuje online nákupy na Kysuciach. Potraviny až k dverám si môže objednať už 4,33 milióna Slovákov


Ďalších 85-tisíc slovenských zákazníkov môže od štvrtka 23. apríla 2026 využívať nákup potravín z Tesca cez internet. Reťazec sprístupňuje obľúbenú službu



tesco_online nakupy 676x451


Reťazec sprístupňuje obľúbenú službu Tesco Online Nákupy zákazníkom z okolia Čadce vrátane obyvateľov Turzovky, Krásna nad Kysucou a Oščadnice. Všetci zákazníci, ktorí budú obsluhovaní z hypermarketu Tesco v Čadci, budú mať zároveň pri objednávaní potravín domov dopravu zdarma až do 15. septembra tohto roku. Služba Tesco Online Nákupy je najväčšou službou online nákupov potravín a potrieb pre domácnosť na Slovensku a po aktuálnom rozšírení je k dispozícii už pre 4,33 milióna Slovákov.

"Online nakupovanie potravín a potrieb pre domácnosť sa v posledných rokoch stalo pevnou súčasťou životov Slovákov. Naši zákazníci oceňujú najmä úsporu času a námahy, ktorú im Tesco Online Nákupy prinášajú bez ohľadu na to, či ide o veľký víkendový nákup alebo doplnenie základných zásob. Aj preto nás nesmierne teší, že pokračujeme v rozširovaní dostupnosti tejto obľúbenej služby a odteraz ju sprístupňujeme pre ďalších 85-tisíc obyvateľov na Kysuciach. Celkovo tak môže pohodlie nákupu cez internet z Tesca využívať už 8 z 10 slovenských domácností," hovorí Ľubica Barčíková, prevádzková riaditeľka spoločnosti Tesco na Slovensku, a pokračuje: "Ako darček na privítanie sme pre všetkých zákazníkov obsluhovaných z nášho hypermarketu v Čadci pripravili dopravu úplne zadarmo, a to na každú jednu objednávku až do polovice septembra."

Spolu s aktuálnym regionálnym rozšírením služby Tesco Online Nákupy prináša reťazec pozitívnu správu aj pre všetkých zákazníkov na Slovensku, ktorí využívajú nakupovanie z Tesca cez internet. Od 1. mája do 4. júna 2026 budú mať doručenie nákupov až pred dvere úplne zadarmo všetci používatelia služby bez výnimky.

O službe Tesco Online Nákupy:


Najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb pre domácnosť na Slovensku za posledné obdobie prešla veľkými zmenami – spustila možnosť doručenia v deň objednania a doručovacie okná vo viacerých oblastiach zúžila z dvoch na jednu hodinu. Zákazníci môžu okrem doručenia domov využiť aj službu Klikni+Vyzdvihni s možnosťou naloženia online nákupu pri vybranej Tesco predajni priamo do kufra auta. Prostredníctvom online nakupovania si zákazníci môžu vybrať z viac ako 14-tisíc kvalitných produktov za rovnaké ceny ako v kamenných obchodoch Tesco. Rovnako ako pri nakupovaní v kamenných predajniach Tesco zákazníci môžu nakupovať aj s výraznými zľavami s vernostným programom Clubcard. Členovia Tesco Online Clubu navyše môžu využívať doručenie nákupu bez dodatočných poplatkov a množstvo jedinečných benefitov.

Zdroj: SITA.sk - Tesco rozširuje online nákupy na Kysuciach. Potraviny až k dverám si môže objednať už 4,33 milióna Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.

