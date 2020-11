Úplné otváranie škôl zatiaľ neprichádza do úvahy, zlepšenie situácie prehodnotí Ústredný krízový štáb SR

Nateraz tak platia výnimky, ktoré avizoval minister školstva. Pred pondelňajším zasadnutím Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Ak by sa však podľa neho situácia výrazne zlepšovala, diskutovať o tom bude ÚKŠ. Rezort školstva predbežne stanovil termín opätovného otvorenia škôl na pondelok 30. novembra pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov.

Na druhom stupni základných škôl sa žiaci od pondelka 26. októbra do piatka 27. novembra učia dištančne. Stredné školy majú dištančné vzdelávanie od 12. októbra do odvolania. Pre vysoké školy platí, že od 26. októbra do konca zimného semestra majú tiež vyučovať dištančne. Výnimku majú detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl.