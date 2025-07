Tomáš poskytne obciam na východe Slovenska humanitárnu pomoc, zamestnanci úradov práce už vyrazili do terénu – FOTO

Možnosť jednorazovej dotácie

Pomoc občanov z iných obcí

Žiadosti je nutné podať do troch mesiacov

8.7.2025 (SITA.sk) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny okamžite zareagovali na silnú búrku, ktorá zasiahla východné Slovensko, a iniciatívne oslovovali postihnuté obce. Zamestnanci úradov v teréne zisťujú rozsah poškodenia verejných budov, infraštruktúry, rodinných a bytových domov a informujú samosprávy o možnostiach dotácií na humanitárnu pomoc a projektoch na odstraňovanie následkov búrky. Úrady sú pripravené pomôcť so spísaním žiadostí, ako aj poskytnúť psychologickú podporu.„Domácnostiam, mestám a obciam postihnutým víchricou na východnom Slovensku poskytneme humanitárnu pomoc. Pracovníci úradov práce v okresoch, ktoré zasiahol živel, okamžite vyrazili do terénu,” uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zástupcovia najviac postihnutých miest a obcí sú informovaní o možnosti jednorazovej finančnej dotácie na podporu humanitárnej pomoci, ktorá je určená na pomoc obyvateľom a obciam v krízovej situácii spôsobenej živelnou pohromou.„Naše úrady práce, sociálnych vecí a rodiny neváhali ani minútu a ako náhle to počasie dovoľovalo osobne sa vydali do zasiahnutých obcí. Podľa našich informácií najviac pocítili silu búrky v prešovskom a gelnickom okrese. Medzi tie najčastejšie škody patria zničené, odfúknuté strechy, ale aj rozbité okná, zatečené pivnice či zničená infraštruktúra. Časť strechy odfúkol silný vietor aj z budovy nášho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Na likvidáciu následkov napáchaných búrkou na verejnom majetku môžu samosprávy využiť projekt Podpora udržania pracovných návykov 3, do ktorého je mnoho z týchto obcí už zapojených,“ uviedol generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Pri odstraňovaní škôd môžu samosprávy nasadiť nezamestnaných z domácností poberajúcich hmotnú núdzu, ktorí získajú aktivačný príspevok a pomôžu svojmu okoliu. Ak obec nemá takýchto pracovníkov, môžu pomôcť aj občania z iných obcí spĺňajúci podmienky projektu.Zamestnanci úradov práce sú so starostami dotknutých obcí v intenzívnom kontakte a okrem humanitárnej pomoci ponúkajú aj psychologickú podporu prostredníctvom poradní komplexnej pomoci v rámci národného projektu Sieť odborného poradenstva.Dotácia na podporu humanitárnej pomoci môže byť pre domácnosti jednorazovo do 1 500 eur, v prípade značných škôd až do 3 000 eur, pričom na jednu žiadosť platí limit 1 500 eur. Obce môžu získať dotáciu do 15 000 eur.Žiadosti je potrebné podať do 3 mesiacov od vyhlásenia núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny postupovalo rovnako aj pri predchádzajúcich prírodných katastrofách, keď doručilo humanitárnu pomoc v miliónových sumách do postihnutých regiónov.