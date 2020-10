Trnku oslobodili, ale aj uznali vinným

V druhom bode stíhania, v prípade prepustenia Jozefa Majského z väzby, ho uznala za vinného. Komisia tak rozhodla na svojom pondelkovom zasadnutí.





Rozhodnutie disciplinárnej komisie nie je právoplatné. Navrhovateľ, námestník GP SR Jozef Szabó, podal hneď po vyhlásení rozhodnutia odvolania. Rozhodovať bude odvolací disciplinárny senát.Čo sa týka rozhovoru s podnikateľom Marianom K., podľa rozhodnutia komisie Trnka redaktorovi v rozhovore 15. októbra 2019 neuviedol skutočnosti, ktoré by viedli k naplneniu disciplinárneho konania. Trnka nemal nikde priznať pravdivosť rozhovoru s podnikateľom.„Disciplinárna komisia rozhodla ako rozhodla. Je to prvostupňové rozhodnutie. Nie je právoplatné. Podal som odvolanie proti všetkým výrokom rozhodnutia a bude na odvolacej komisii, ako rozhodne. Keby som nebol presvedčený o mojom návrhu, tak nepodám návrh na disciplinárne konanie," povedal Szabó.Trvá na udelení najvyššieho trestu, a to zbavenie Trnku funkcie prokurátora. „Došlo k závažnému porušeniu disciplíny, prokurátorskej etiky, a tým pádom treba zato znášať aj následky," zdôraznil.