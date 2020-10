Väčšina reštaurácií už prepustila brigádnikov a časť zamestnancov, pomoc v druhej vlne je nutná

Nečerpateľná pomoc s nájomným

19.10.2020 - Zamestnanosť v gastrosektore klesne bez ohľadu na pomoc, no rýchla a adekvátna pomoc v druhej vlne je podľa prevádzkovateľov nevyhnutná. Konštatoval to v pondelok Ján Laš z iniciatívy Zachráňme gastro. Zároveň dodal, že väčšina gastro prevádzok čerpala a čerpá počas koronakrízy štátnu pomoc na zamestnanca, respektíve pokles tržieb.Pomoc s nájomným však podľa iniciatívy naráža na problémy, keďže je pri nej nevyhnutná spolupráca s prenajímateľom, ktorý nie je vždy ochotný kooperovať.Novú pomoc od štátu pre podnikateľov v dôsledku druhej vlny pandémie členovia iniciatívy vítajú, čakajú na jej vykonávacie predpisy, no väčšina z nich očakáva, že im pomôže len na pár mesiacov."Navyše, táto pomoc nerieši hudobné kluby a nočné podniky, ktoré sú zo zákona zatvorené už od septembra, hoci pomoc je účinná až od októbra," doplnil Laš.Drvivá väčšina reštaurácií už prepustila brigádnikov a časť zamestnancov. "Zástupcovia iniciatívy aj preto v najbližších dňoch požiadajú o stretnutie ministrov dopravy, hospodárstva a financií, aby s nimi hovorili o možnom zjednodušení, o urýchlení dostupnosti vyčlenených peňazí a o možných scenároch pomoci gastrosektoru po pandémii. Témami budú aj možnosti znížiť hranicu podpory z ministerstva dopravy zo 40 % prepadu tržieb na 20 % i konkrétne návrhy ako vyriešiť pomoc s nájomným, ktoré sa javí pre väčšinu postihnutých reštaurácií ako nečerpateľné a mnohé reštaurácie ho musia ďalej platiť v plnej výške," pokračoval Laš.Zásadnou požiadavkou iniciatívy Zachráňme gastro ostáva dočasné zníženie DPH pre reštauračné služby, ktorá má na Slovensku jednu z najvyšších sadzieb v EÚ."Zníženie tejto dane by priamo, jednoducho a bez administratívnych komplikácií oživilo celý sektor, dostalo ho na európsky štandard a pomohlo nadýchnuť sa po pandémii s čo najmenším počtom bankrotov a prepúšťaní,“ uzavrel Laš.